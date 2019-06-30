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ОАО «Бабушкино подворье» заготавливает кормов больше чем в прошлом году

01.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На 1 июля в хозяйстве заготовлено к заданию 57% сенажа и 50% — сена. На 1 условную голову скота приходится 9,9 центнеров кормовых единиц, что на 1,9 единиц больше уровня прошлого года. Здесь очень рассчитывают на кукурузу, площади под нее увеличили до 1300 гектаров. Полуторогодичный запас кормов стараются обеспечить, несмотря на все капризы небесной канцелярии. За день в кормовые емкости ложится до 400 тонн сенажа.

ОАО «Бабушкино подворье» заготавливает кормов больше чем в прошлом году

— Погоду мы не исправим, а вот приспособиться к ней надо стараться, — комментирует директор сельхозпредприятия Анатолий Кравченко. – Чтобы быть с кормами – надо сеять травы. А чтобы их вырастить и своевременно убрать – надо иметь профессиональные механизаторские кадры как у нас.

Александр Лейчинский

 
 
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На 1 июля в хозяйстве заготовлено к заданию 57% сенажа и 50% — сена. На 1 условную голову скота приходится 9,9 центнеров кормовых единиц, что на 1,9 единиц больше уровня...
 
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