Истребитель чуть не разбился после столкновения с птицами: видео опасного инцидента в Индии

Источник материала: Tut.by

На авиабазе Амбала в индийском штате Харьяна на видео попал опасный инцидент: истребитель-бомбардировщик SEPECAT Jaguar сразу после взлета столкнулся со стаей птиц. У машины отказал один двигатель, после чего пилоту пришлось принимать экстренные меры. К счастью, самолет удалось посадить, никто не пострадал.