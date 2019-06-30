|
Истребитель чуть не разбился после столкновения с птицами: видео опасного инцидента в Индии
Источник материала: Tut.by
На авиабазе Амбала в индийском штате Харьяна на видео попал опасный инцидент: истребитель-бомбардировщик SEPECAT Jaguar сразу после взлета столкнулся со стаей птиц. У машины отказал один двигатель, после чего пилоту пришлось принимать экстренные меры. К счастью, самолет удалось посадить, никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пилоту пришлось принимать экстренные меры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)