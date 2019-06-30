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Истребитель чуть не разбился после столкновения с птицами: видео опасного инцидента в Индии

01.07.2019 13:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На авиабазе Амбала в индийском штате Харьяна на видео попал опасный инцидент: истребитель-бомбардировщик SEPECAT Jaguar сразу после взлета столкнулся со стаей птиц. У машины отказал один двигатель, после чего пилоту пришлось принимать экстренные меры. К счастью, самолет удалось посадить, никто не пострадал.

 
 
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