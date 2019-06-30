В центре Гродно у самого Немана можно купить исторический особняк по цене… телевизора

Источник материала: Tut.by

В центре Гродно продается 90-летний двухэтажный особняк, который можно купить всего за 408 рублей. Аукцион по продаже здания назначен на 29 июля, рассказывает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Здание расположено на улице Подольной всего в 50 метрах от Немана. Продать особняк не могут уже три года.

Дом был построен в 1930 году и до наших дней сохранился в приемлемом состоянии. Площадь — 158 «квадратов», деревянные перекрытия, есть все коммуникации. Кое-где осыпалась штукатурка. Немногочисленные окна целы (хотя некоторые забиты фанерой), сохранилась и кровля. Дом находится в углу участка в 38 соток, который изрядно зарос кустами.

Дом принадлежит БЖД, работники которой раньше здесь жили.



Фото: vgr.by

Попытки продать дом предпринимаются с мая 2016 года. Тогда за него просили минимум 400 тысяч рублей (с учетом деноминации), но из-за отсутствия интереса к зданию со стороны покупателей начальную цену постоянно снижали.



Фото: vgr.by

В итоге на сегодня дом предлагается за 16 базовых — 408 рублей. В условиях аукциона четко не прописано, что там можно открыть, однако есть сноска, что здание можно переделать под здание общественно-делового назначения. Обязательное условие — его нужно вовлечь в хозоборот в течение двух лет после покупки.