ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Гродно у самого Немана можно купить исторический особняк по цене… телевизора

01.07.2019 13:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В центре Гродно продается 90-летний двухэтажный особняк, который можно купить всего за 408 рублей. Аукцион по продаже здания назначен на 29 июля, рассказывает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Здание расположено на улице Подольной всего в 50 метрах от Немана. Продать особняк не могут уже три года.

Дом был построен в 1930 году и до наших дней сохранился в приемлемом состоянии. Площадь — 158 «квадратов», деревянные перекрытия, есть все коммуникации. Кое-где осыпалась штукатурка. Немногочисленные окна целы (хотя некоторые забиты фанерой), сохранилась и кровля. Дом находится в углу участка в 38 соток, который изрядно зарос кустами.

Дом принадлежит БЖД, работники которой раньше здесь жили.


Фото: vgr.by

Попытки продать дом предпринимаются с мая 2016 года. Тогда за него просили минимум 400 тысяч рублей (с учетом деноминации), но из-за отсутствия интереса к зданию со стороны покупателей начальную цену постоянно снижали.


Фото: vgr.by

В итоге на сегодня дом предлагается за 16 базовых — 408 рублей. В условиях аукциона четко не прописано, что там можно открыть, однако есть сноска, что здание можно переделать под здание общественно-делового назначения. Обязательное условие — его нужно вовлечь в хозоборот в течение двух лет после покупки.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Гродно продается 90-летний двухэтажный особняк, который можно купить всего за 408 рубля. Аукцион по продаже здания назначен на 29 июля.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Климовичах водитель сбил на обочине 7-летнего ребенка, бросил авто и скрылся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика