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В Климовичах водитель сбил на обочине 7-летнего ребенка, бросил авто и скрылся

01.07.2019 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Климовичах днем 29 июня «ВАЗ» сбил на обочине 7-летнего ребенка с велосипедом, сообщили в УВД Могоблисполкома. Водитель бросил машину и сбежал с места ДТП, но его нашли — пьяным.


Фото: mogilev.mvd.gov.by

ДТП произошло в 14.15 на улице Волкова. Автомобиль «ВАЗ» ехал прямо, а затем съехал на обочину, где стоял ребенок с велосипедом.

Мужчина скрылся с места ДТП, но в 20.20 его задержали. Оказалось, что за рулем «ВАЗа» был 36-летний местный житель. Он был пьян.

Обстоятельства ДТП устанавливают.

 
 
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Мужчину задержали в состоянии алкогольного опьянения.
 
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