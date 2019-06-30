В Климовичах водитель сбил на обочине 7-летнего ребенка, бросил авто и скрылся

Источник материала: Tut.by

В Климовичах днем 29 июня «ВАЗ» сбил на обочине 7-летнего ребенка с велосипедом, сообщили в УВД Могоблисполкома. Водитель бросил машину и сбежал с места ДТП, но его нашли — пьяным.



Фото: mogilev.mvd.gov.by

ДТП произошло в 14.15 на улице Волкова. Автомобиль «ВАЗ» ехал прямо, а затем съехал на обочину, где стоял ребенок с велосипедом.

Мужчина скрылся с места ДТП, но в 20.20 его задержали. Оказалось, что за рулем «ВАЗа» был 36-летний местный житель. Он был пьян.

Обстоятельства ДТП устанавливают.