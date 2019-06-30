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В Климовичах водитель сбил на обочине 7-летнего ребенка, бросил авто и скрылся
Источник материала: Tut.by
В Климовичах днем 29 июня «ВАЗ» сбил на обочине 7-летнего ребенка с велосипедом,
ДТП произошло в 14.15 на улице Волкова. Автомобиль «ВАЗ» ехал прямо, а затем съехал на обочину, где стоял ребенок с велосипедом.
Мужчина скрылся с места ДТП, но в 20.20 его задержали. Оказалось, что за рулем «ВАЗа» был 36-летний местный житель. Он был пьян.
Обстоятельства ДТП устанавливают.
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Мужчину задержали в состоянии алкогольного опьянения.
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