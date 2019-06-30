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Госконтроль заинтересовался страховками, которые банки навязывают своим клиентам
Источник материала: Tut.by
Комитет госконтроля
К примеру, жителю Минска при заключении кредитного договора в банке на сумму 15 тысяч рублей в пакет документов вложили договор добровольного страхования медицинских расходов, приводят пример в ведомстве.
"Страховой взнос в размере 406 рублей банк включил в сумму выдаваемого кредита. Расторгнуть договор страхования в банке отказались: клиенту пояснили, что сделать это можно только в страховой компании. Таким образом, для подачи заявления о расторжении договора страхования ему пришлось ехать к страховщику, а затем в другой банк за получением части страхового взноса (за вычетом расходов страховой компании), - уточняют в ГТК. - С аналогичными ситуациями сталкиваются и другие клиенты банков".
В этой ситуации в ГТК решили провести на своем сайте опрос населения по оформлению договоров добровольного страхования при получении банковских услуг. В ведомстве рассчитывают, что это поможет выработать предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.
Респондентам предлагают ответить на 7 вопросов, в том числе о добровольности заключения договора страхования при получении банковских услуг, возможности выбора страховой компании, полноте информирования об условиях страхования и расторжения договора. Ответить на вопросы можно на сайте ведомства до 31 июля.
Напомним, с 29 октября прошлого года белорусские банки
Еще в 2017 году Нацбанк
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В ведомстве после жалоб проверили страховые компании и агентов, в их работе нашли нарушения и недоработки.
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