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Силовики задержали руководителя минской компании. Он 6 лет снимал порно с детьми
Источник материала: KYKY>
Минские правоохранители завершили расследование по делу мужчины, которого арестовали меньше полугода назад. Его подозревают в изготовлении порнографического контента с детьми. Поэтапно рассказываем, что случилось и к какому выводу пришло следствие.
Что произошло?
В феврале 2019 года правоохранители задержали 40-летнего мужчину – руководителя отдела одного из компаний Минска: его подозревали в изготовлении и распространении порнографии с малолетними. Информацию о том, что он находится на территории Беларуси, силовикам передали из Украины,
На мужчину завели уголовное дело по 343-й статье УК РБ об изготовлении порнографических материалов. Выяснилось, что в 2017 году он работал над сценарием для эротического фильма. По нему пара украинцев – муж и жена – снимали видео, в котором участвовал пятилетний ребенок – их дочь. Готовые сюжеты размещали на тематических сайтах и выставляли на продажу.
Чем закончилось следствие?
Оказалось, минчанин
Эксперты подтвердили, что минчанин психически здоров: он полностью осознавал, чем занимался. Его взяли под стражу: подозреваемому грозит срок колонии до 13 лет с конфискацией имущества.
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Минские правоохранители завершили расследование по делу мужчины, которого арестовали меньше полугода назад. Его подозревают в изготовлении порнографического...
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