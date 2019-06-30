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Силовики задержали руководителя минской компании. Он 6 лет снимал порно с детьми

01.07.2019 13:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минские правоохранители завершили расследование по делу мужчины, которого арестовали меньше полугода назад. Его подозревают в изготовлении порнографического контента с детьми. Поэтапно рассказываем, что случилось и к какому выводу пришло следствие. 

Что произошло?

В феврале 2019 года правоохранители задержали 40-летнего мужчину – руководителя отдела одного из компаний Минска: его подозревали в изготовлении и распространении порнографии с малолетними. Информацию о том, что он находится на территории Беларуси, силовикам передали из Украины, сообщает sk.gov.by. 

На мужчину завели уголовное дело по 343-й статье УК РБ об изготовлении порнографических материалов. Выяснилось, что в 2017 году он работал над сценарием для эротического фильма. По нему пара украинцев – муж и жена – снимали видео, в котором участвовал пятилетний ребенок – их дочь. Готовые сюжеты размещали на тематических сайтах и выставляли на продажу. 

Чем закончилось следствие?

Оказалось, минчанин занимался созданием порнографических фото- и видеоматериалов с 2012 года. А закрытыми интернет-форумами с детской эротикой начал пользоваться еще раньше – с 2007-го. Данные о его работе над сценарием, который передали жителям Украины, подтвердились. Своей деятельностью мужчина заработал больше 6,6 тысячи рублей в эквиваленте. Чтобы по расчетам его не смогли отследить, он использовал криптовалюту.

Эксперты подтвердили, что минчанин психически здоров: он полностью осознавал, чем занимался. Его взяли под стражу: подозреваемому грозит срок колонии до 13 лет с конфискацией имущества. 

 
Теги: Минск
 
 
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Минские правоохранители завершили расследование по делу мужчины, которого арестовали меньше полугода назад. Его подозревают в изготовлении порнографического...
 
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