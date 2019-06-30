Груша или яблоко? Ученые объяснили, у женщин с каким типом фигуры выше риск болезней сердца

Источник материала: Tut.by

У женщин после менопаузы с типом фигуры «яблоко» выше риск болезней сердца — по сравнению с теми, кто обладает типом фигуры «груша». К такому выводу пришли в исследовании из European Heart Journal, пишет The New York Times .



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Даже у людей с нормальным индексом массы тела (ИМТ) жир в организме откладывается по-разному. Тип фигуры «яблоко» означает, что его больше вокруг талии, тип фигуры «груша» — то, что его больше в области бедер.

Для исследования в European Heart Journal ученые наблюдали за здоровьем 2,6 тысяч женщин после менопаузы с нормальным весом. За 18 лет они зафиксировали 291 случай болезней сердца. Сердечно-сосудистые заболевания не были связаны ни с весом в целом, ни с процентом жира в организме — зато ученые отметили такую закономерность: у четверти женщин с самым большим обхватом талии риск болезней сердца был на 91% выше, чем у четверти с самой стройной талией. А 25% женщин с самыми широкими бедрами имели на 32% выше риск болезней сердца по сравнению с 25% женщин с самыми узкими бедрами.

Когда у женщины большим был и обхват талии, и обхват бедер, то риск сердечно-сосудистых заболеваний для нее был в три раза выше, чем для женщины с узкой талией и бедрами.

«К сожалению, нам неизвестно, как упражнениями или диетой можно перераспределить жир в организме: например, с живота на бедра, — отметил ведущий автор работы Цибинь Ци из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. — Это определяется генетически».



И единственный совет, который пока что могут дать ученые: придерживаться з дорового питания и соблюдать норму физической активности .