«Не можем потерять восемь тысяч человек». Лукашенко распорядился создать банк данных волонтеров

Источник материала: Ежедневник



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Соответствующее распоряжение президент дал во время закрытия Евроигр в Минске.

Глава государства особо отметил работу волонтеров, выступая на церемонии торжественного закрытия Европейских игр в Минске. Александр Лукашенко подчеркнул, что без усилий волонтеров было бы невозможно создать теплую, искреннюю и доброжелательную атмосферу.

«Я поручил правительству и Администрации президента создать банк данных волонтерского движения и использовать для развития страны ваши знания и талант. Мы не можем потерять 8 тысяч человек, которые два года готовились к этому событию. Которые научились оказывать первую помощь и поддержку, которые знают много языков. Спасибо вам огромное!» – цитирует Лукашенко БЕЛТА .