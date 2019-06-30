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«Не можем потерять восемь тысяч человек». Лукашенко распорядился создать банк данных волонтеров
01.07.2019 13:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: pac.by
Соответствующее распоряжение президент дал во время закрытия Евроигр в Минске.
Глава государства особо отметил работу волонтеров, выступая на церемонии торжественного закрытия Европейских игр в Минске. Александр Лукашенко подчеркнул, что без усилий волонтеров было бы невозможно создать теплую, искреннюю и доброжелательную атмосферу.
«Я поручил правительству и Администрации президента создать банк данных волонтерского движения и использовать для развития страны ваши знания и талант. Мы не можем потерять 8 тысяч человек, которые два года готовились к этому событию. Которые научились оказывать первую помощь и поддержку, которые знают много языков. Спасибо вам огромное!» – цитирует Лукашенко
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Соответствующее распоряжение президент дал во время закрытия Евроигр в Минске.
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