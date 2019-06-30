Парад атлетов и спецэффекты: Европейские игры в Минске закрылись красочным шоу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске началась торжественная церемония закрытия II Европейских игр. На национальном стадионе «Динамо» для зрителей устроили красочное шоу со спецэффектами, сообщает «МИР 24».

Театральную часть посвятили современным достижениям Беларуси. В представлении использованы различные технические решения. Центральным действом стал торжественный парад атлетов из всех 50 стран, которые приехали в Минск. Концертную программу представляют известные артисты. На торжестве чествуют не только спортсменов, но и волонтеров.

На церемонию закрытия турнира прибыли президенты Беларуси Александр Лукашенко, России Владимир Путин, Армении Армен Саркисян и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. На трибунах также присутствует премьер-министр Беларуси Сергей Румас и вип-гости. За шоу на стадионе следят более 20 тысяч зрителей.

Для освещающих событие журналистов в пресс-центре приготовили угощения, среди которых были напитки, сладости и печенье.

Напомним, II Европейские игры проходили с 21 по 30 июня в Минске. Сборная России выиграла медальный зачет с явным преимуществом. Хозяева форума – сборная Беларуси – оказались на втором месте.

III Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове