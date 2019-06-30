Орден матери вручили сегодня многодетным минчанкам

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С теплыми словами поздравлений к мамам обратился председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. "В этом зале собрались по-настоящему счастливые женщины - те, кто состоялся и в материнстве, и в профессиональной деятельности. На вашем примере укрепляется авторитет института семьи. Сегодня в Минске проживают более 15 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются около 13% детей от общего количества маленьких минчан. Ежегодно число таких семей прирастает в среднем на тысячу. Это накладывает на нас серьезные обязательства по материальной поддержке - по строительству детских садов и школ, поликлиник, по созданию общественного пространства для детей. Родителям необходима уверенность в том, что их детям будут доступны современное и качественное образование и здравоохранение, что они смогут улучшить свои жилищные условия, жить в благоустроенном городе, а у каждого ребенка будет возможность заниматься тем, что ему интересно, развивать свои способности и таланты. Мы последовательно работаем по всем этим направлениям и будем дальше это делать", - отметил он.

Из рук мэра женщины получили ордена, а также цветы и денежные выплаты в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума.

Многодетная мама Ольга Жадеева от имени всех награжденных поблагодарила город за поддержку семей. "Дети делают нас сильнее, лучше. Мы своим примером показываем, что большая семья - это очень здорово. Счастье иметь много детей, счастье растить их в такой стране, где оказывается большая поддержка, где высокая степень социальной ответственности. Получить орден Матери - огромная честь. Спасибо за то, что государство уделяет столько внимания многодетным, за то, что такая награда существует, и за то, что вы сочли нас достойными ее", - сказала она.

Орденом Матери награждаются женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей. С 1996 года такой высокой государственной награды удостоены 764 минчанки.

Орден представляет собой девятиконечную звезду, вписанную в круг. В центре круга размещено рельефное изображение женщины и ребенка в лучах солнца, обрамленное венком из дубовых и лавровых листьев, в нижней части венка - бело-голубой эмалевый бант.