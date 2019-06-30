Куклы и животные в столичном прокате. Что минчане смотрели всю прошлую неделю

Источник материала: Tut.by

С июлем, минчанин! А мы тем временем расспросили минские кинотеатры, на какие картины лучше всего покупались билеты на прошлой неделе. Ловите свежие топы самых кассовых фильмов проката — подсказка: их можно использовать как идею, куда сходить в кино сегодня и завтра.

Что смотреть в минских кинотеатрах?



Кадр из фильма «Проклятие Аннабель 3»

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На наш взгляд, самая любопытная из премьер прошлой недели — лента «Проклятие Аннабель 3» — третий по счету спин-офф о кукле в киновселенной «Заклятие». Картина посвящена американской исследовательнице паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, скончавшейся за два месяца до премьеры.



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Джон находит идеальный подарок для своей будущей жены — это редкая старинная кукла в белом свадебном платье. Но восторг от подарка продлился недолго. Однажды ночью в их дом вторгаются члены сатанинского культа.

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