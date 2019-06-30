ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Куклы и животные в столичном прокате. Что минчане смотрели всю прошлую неделю

01.07.2019 13:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С июлем, минчанин! А мы тем временем расспросили минские кинотеатры, на какие картины лучше всего покупались билеты на прошлой неделе. Ловите свежие топы самых кассовых фильмов проката — подсказка: их можно использовать как идею, куда сходить в кино сегодня и завтра.

Что смотреть в минских кинотеатрах?


Кадр из фильма «Проклятие Аннабель 3»

Топ-5 фильмов от сети кинотеатров Silver Screen

В минский прокат бодро ворвался сиквел семейно картины «Собачья жизнь». Следом за сентиментальной лентой — мультик про хорошо известные вам игрушки. Здесь же премьерный хоррор про куклу, комедия с Шарлиз Терон и старожил рейтинга — анимация про тайную жизнь ваших питомцев (в топе с первого дня выхода в прокат).

  1. «Собачья жизнь»
  2. «История игрушек 4»
  3. «Проклятие Аннабель 3»
  4. «Та еще парочка»
  5. «Тайная жизнь домашних животных 2»

Топ-5 фильмов от «КиноМинска»

Нашли одно отличие от рейтинга Silver Screen — экшеновые «Люди в черном». В прокате до 7 июля.

  1. «История игрушек 4»
  2. «Тайная жизнь домашних животных 2»
  3. «Проклятие Аннабель 3»
  4. «Люди в черном: Интернэшнл»
  5. «Собачья жизнь»

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино

Вторую неделю в топе держится «Дылда» — эстетское кино от российского вундеркинда Кантемира Балагова. И неожиданно в списке кассовых картин недели появился документальный фильм про «Аполлона-11». Про остальное вы уже знаете.

  1. «Та еще парочка»
  2. «История игрушек 4»
  3. «Проклятие Аннабель 3»
  4. Apollo 11
  5. «Дылда»

На наш взгляд, самая любопытная из премьер прошлой недели — лента «Проклятие Аннабель 3» — третий по счету спин-офф о кукле в киновселенной «Заклятие». Картина посвящена американской исследовательнице паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, скончавшейся за два месяца до премьеры.


На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у ужаса крепкая семерка — от критиков и от аудитории

Джон находит идеальный подарок для своей будущей жены — это редкая старинная кукла в белом свадебном платье. Но восторг от подарка продлился недолго. Однажды ночью в их дом вторгаются члены сатанинского культа.

Читайте также
В Минске бесплатно покажут самый милый фильм про собак по-белорусски. И вас пустят в зал с питомцем!
Все триллеры минского проката — в одном месте

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на фестиваль

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY традиционно делится списками самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруски на "Уимблдоне" - как сливки в клубнике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика