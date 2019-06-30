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В Минске 1 июля ограничат движение на время репетиции парада: графика

01.07.2019 14:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Движение на участках некоторых улиц в Минске ограничат вечером 1 июля на время генеральной репетиции парада в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она начнётся в 21.00 у стелы «Минск-город герой». Колонна из 26 парадных расчётов военной техники начнёт движение к месту репетиции в 17.00 из военного городка Уручье. Её возглавит по традиции легендарный советский танк Т-34, а Госкомвоенпром представит новинки вооружения.

В Минске 1 июля ограничат движение на время репетиции парада: графика

Возвращаться после репетиции техника будет приблизительно тем же маршрутом. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при пользовании личным либо общественным транспортом.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Движение на участках некоторых улиц в Минске ограничат вечером 1 июля на время генеральной репетиции парада в честь Дня Независимости, сообщили в...
 
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