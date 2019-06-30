В Минске 1 июля ограничат движение на время репетиции парада: графика

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Движение на участках некоторых улиц в Минске ограничат вечером 1 июля на время генеральной репетиции парада в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она начнётся в 21.00 у стелы «Минск-город герой». Колонна из 26 парадных расчётов военной техники начнёт движение к месту репетиции в 17.00 из военного городка Уручье. Её возглавит по традиции легендарный советский танк Т-34, а Госкомвоенпром представит новинки вооружения.





Возвращаться после репетиции техника будет приблизительно тем же маршрутом. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при пользовании личным либо общественным транспортом.