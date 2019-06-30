В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика.

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла днем 29 июня. За рулем автомобиля ВАЗ находился 36-летний водитель.

Он при движении прямо съехал на обочину и совершил наезд на 7-летнего ребенка с велосипедом. Мальчик стоял на обочине.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Водитель бросил автомобиль на месте аварии и скрылся. Мужчина был в нетрезвом состоянии.

По факту аварии проводится проверка.