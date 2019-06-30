|
В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика.
По
Он при движении прямо съехал на обочину и совершил наезд на 7-летнего ребенка с велосипедом. Мальчик стоял на обочине.
Водитель бросил автомобиль на месте аварии и скрылся. Мужчина был в нетрезвом состоянии.
По факту аварии проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика. По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла днем 29 июня. За рулем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)