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В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся

01.07.2019 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика.  

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла днем 29 июня. За рулем автомобиля ВАЗ находился 36-летний водитель.  

Он при движении прямо съехал на обочину и совершил наезд на 7-летнего ребенка с велосипедом. Мальчик стоял на обочине.  

В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Водитель бросил автомобиль на месте аварии и скрылся. Мужчина был в нетрезвом состоянии.  

По факту аварии проводится проверка.  

В конце июня в Осиповичах бесправник на Volkswagen сбил 4-летнего ребёнка (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика.   По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла днем 29 июня. За рулем...
 
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