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В Техасе самолёт при взлёте врезался в ангар и загорелся: 10 человек погибли
Источник материала: СТВ
Новости США. В американском штате Техас 10 человек погибли в авиакатастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время взлёта небольшой самолёт по неизвестным причинам врезался в один из ангаров аэропорта города Эдисон.
После этого воздушное судно загорелось. Жертвами ЧП стали пассажиры и пилот.
На месте инцидента работают правоохранители, которым предстоит установить причины произошедшего.
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Новости США. В американском штате Техас 10 человек погибли в авиакатастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время взлёта небольшой самолёт по...
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