|
Кроссовер VS5 нового бюджетного бренда Jetta: известны характеристики
Источник материала: Tut.by
Еще минувшей весной в Китае состоялась презентация новой отдельной марки
Компактный «паркетник» станет первой моделью Jetta, которая поступит в продажу — у китайских дилеров он ожидается этой осенью. Платформу MQB новинка делит с
Салон кроссовера оформлен незатейливо — по сравнению с тем же Karoq или Ateca интерьер упрощен по максимуму, а большинство опций доступно за доплату (это климат-контроль, передние сиденья с электроприводом и мультимедийный комплекс).
Под капотом VS5 скрывается 1,4-литровая турбо-«четверка» TSI мощностью 150 лошадиных сил, пару которой составляет 6-ступенчатый «автомат» фирмы Aisin. Привод — передний или полный.
Прием заказов на VS5 начнется уже в текущем месяце, но цен совместное предприятие FAW-Volkswagen, которое займется выпуском моделей Jetta, пока не сообщило. Следом за VS5 на рынок выйдут его удлиненная версия VS7 и седан VA3.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны первые подробности о кроссовере VS5, который будет выпускаться под новым бюджетным брендом Volkswagen - Jetta.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)