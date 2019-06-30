Кроссовер VS5 нового бюджетного бренда Jetta: известны характеристики

Источник материала: Tut.by

Еще минувшей весной в Китае состоялась презентация новой отдельной марки Jetta , под которой Volkswagen будет продавать на местном рынке свои бюджетные модели. Никаких технических данных тогда обнародовано не было, но теперь известны первые подробности о кроссовере VS5.





Компактный «паркетник» станет первой моделью Jetta, которая поступит в продажу — у китайских дилеров он ожидается этой осенью. Платформу MQB новинка делит с Skoda Karoq и Seat Ateca, отличаясь от них переоформленным передком и кормой, а также немного возросшей габаритной длиной (4,42 м). Колесная база у VS5 равна 2,63 м.





Салон кроссовера оформлен незатейливо — по сравнению с тем же Karoq или Ateca интерьер упрощен по максимуму, а большинство опций доступно за доплату (это климат-контроль, передние сиденья с электроприводом и мультимедийный комплекс).





Под капотом VS5 скрывается 1,4-литровая турбо-«четверка» TSI мощностью 150 лошадиных сил, пару которой составляет 6-ступенчатый «автомат» фирмы Aisin. Привод — передний или полный.





Прием заказов на VS5 начнется уже в текущем месяце, но цен совместное предприятие FAW-Volkswagen, которое займется выпуском моделей Jetta, пока не сообщило. Следом за VS5 на рынок выйдут его удлиненная версия VS7 и седан VA3.