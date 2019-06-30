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Футболистка сборной Швейцарии пошла купаться и исчезла

01.07.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболистка сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флориана Исмаили исчезла во время купания в озере Комо. Об этом сообщается на сайте швейцарского клуба.


Фото: официальный сайт «Янг Бойз»

Футболистка отдыхала на озере с товарищами по команде. Она пошла купаться в водоеме, оказалась далеко от берега и пропала из виду. Через некоторое время подруги спортсменки заметили ее пропажу и вызвали помощь.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели и водолазы обыскали дно озера, однако найти спортсменку не смогли. Поиски продолжаются, семья и одноклубники Исмаили надеются, что ее найдут живой.

24-летняя Исмаили выступает за «Янг Бойз» с 2011-го и является капитаном команды. С 2014 года она играет за сборную Швейцарии, в ее активе 10 матчей за национальную команду.

По информации Blick, футболистка с подругой арендовала моторную лодку и отправилась отдыхать. Девушки отплыли на 700 метров от берега, бросили якорь и стали загорать. Исмаили почувствовала, что ей стало жарко, и решила поплавать. Она прыгнула в озеро, и больше ее никто не видел.

«Я подумала, что она, возможно, хочет напугать меня и внезапно появится на другой стороне лодки. Но когда через несколько минут она не появилась, я запаниковала и стала отчаянно звать ее. После я вызвала спасателей», — рассказала подруга футболистки.

 
 
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Футболистка сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флориана Исмаили исчезла во время купания в озере Комо. Об этом сообщается на сайте швейцарского клуба.
 
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