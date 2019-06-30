3 июля сотрудники ГАИ отметят свой профессиональный праздник

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

3 июля сотрудники отделения ГАИ отдела внутренних дел райисполкома отмечают профессиональный праздник — День образования Госавтоинспекции Республики Беларусь. Узнаем, как проходят будни постовых дорог Владимира Александрова и Ивана Клеенкова.

▪ В профессиональный праздник инспекторы ДПС ОГАИ РОВД Владимир Александров и Иван Клеенков будут находиться на посту, обеспечивая безопасность граждан. Фото Сергея Микулича.

О работе инспекторов дорожно-патрульной службы говорят цифры. Владимиром Александровым и Иваном Клеенковым составлено 1330 административных протоколов на нарушителей дорожного движения. Особенно они отличились при задержании водителя из Российской Федерации, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, что могло привести к трагическим последствиям. Инспекторы в такой нештатной ситуации действовали решительно, грамотно.

Благодаря их мужеству нарушитель был остановлен. Для этого ими было применено табельное оружие. Рискуя собственной жизнью, они прежде всего думали о безопасности других участников движения.

Сергей МИКУЛИЧ.