Закрываем театральный сезон: скидки в Купаловском и Stand Up в «Территории мюзикла»

Источник материала: Tut.by

Театральный сезон подходит к концу — нужно запастись впечатлениями до сентября. AFISHA.TUT.BY как всегда предлагает вам десять прекрасных вариантов. Например, билет в Купаловский в июле можно купить с 30% скидкой, а в TheatreHD показывают легендарный балет Мэтью Борна «Лебединое озеро».

«Ноч паэзіі» Когда: 5 июля; 21.00 Где: Национальный академический театр имени Янки Купалы Сколько: вход по предварительной регистрации

На июльскую премьеру Купаловского билетов уже нет, но это не повод огорчаться. Не премьерой единой — в конце сезона зрителей ждет много сюрпризов. Например, ставшая уже традиционной «Ноч паэзіі». В этом году в ней примут участие Альгерд Бахаревич, Юлия Тимофеева, Вальжина Морт, Мария Мартысевич и др. Стихи будут читать и сами купаловцы. А еще, конечно зрители, — «Ноч паэзіі» предполагает формат открытого микрофона. Обратите внимание, что мероприятие начнется в 21.00, а чтобы попасть на него, нужно зарегистрироваться на сайте. И еще одна важная новость: по промокоду на главной сайта с 5 по 12 июля билеты в Купаловский можно купить с 30% скидкой.

«Богема»

Когда: 5 июля Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета РБ Сколько: 5−90 рублей

Июльский показ оперы «Богема» станет особенным: партию Рудольфа исполнит Павел Петров. В 2018-м Петров получил престижную награду международного конкурса молодых вокалистов «Operalia» в Португалии. Сейчас белорусский тенор работает австрийском Graz Opera, а в его послужном списке выступления на сценах многих театров мира: от Цюрихской оперы до Михайловского театра. Конечно же, приезд Павла Петрова в Минск для любителей оперы станет событием. Тем более что партию он исполнит в «Богеме» — одной из самых ярких премьер театра в последние сезоны.

Июльские показы резиденции Ок16 Laba-space Когда: 6, 8 и 12 июля Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 12 рублей за абонемент

Июль — самое время чтобы понять, за какими независимыми театральными проектами нужно будет следить в новом сезоне. На днях в Ок16 стартовала летняя резиденция Laba-space, где постановочные команды будут работать над созданием спектаклей. Тематическое и жанровое разнообразие впечатляет: интерактив, фольклор, современная хореография, классические тексты. Увидеть промежуточные итоги этой работы смогут все желающие — по итогам лаборатории в июле и августе состоится две сессии показов эскизов будущих спектаклей. Обратите внимание, что зрителям предлагают не билеты, а абонементы на всю сессию.

«Последние свидетели. Дети во Вторую мировую войну»

Когда: 6 июля, 20.00 Где: Культурный центр «Корпус» (Машерова пр. 9, корпус 8) Сколько: 5 рублей — предварительно; 7 рублей — в день спектакля

«Последние свидетели» — это вторая часть цикла Светланы Алексиевич «Голоса утопии», своеобразное продолжение книги «У войны не женское лицо», где собраны монологи детей, переживших Великую Отечественную. Режиссёр из Кёльна Йохен Лангнер поставил спектакль по этой книге с белорусско-немецким актерским составом. Среди особенностей постановки стоит выделить то, что работа над ней велась в кросс-культурном пространстве; а еще то, что для создателей спектакля он стал попыткой взглянуть на милитаристское настоящее, через прошлое, запечатленное в детских воспоминаниях. В июне премьера спектакля прошла в Кёльне, а в июле состоится его показ в Минске. Кстати, после него зрителей ждет дискуссия.

«Сірожа» Когда: 10 и 11 июля, 19.00 Где: Республиканский театр белорусской драматургии Сколько: 15−17 рублей

Республиканский театр белорусской драматургии традиционно завершает сезон премьерой — художественный руководитель театра Александр Гарцуев выпускает спектакль по пьесе Юлии Чернявской «Сирожа». Герои на сцене проживут жизнь в двух эпохах — 1980-е, когда они были студентами, и 2010-е, когда каждый из них уже реализовал себя (но вот добился ли того, чего хотел и о чем мечтал в юности?). Остроту восприятия зрителей усилит реди-мейд декорация — комната общежития, собранная из реальных предметов. А что почувствуете вы, заметив над кроватью героя фанерный портрет Есенина, под которым прошло и ваше детство, юность, молодость?..

Stand Up мюзикл «Карманный театр» Когда: 10 июля, 19.00 Где: Территория мюзикла (Республиканский Дворец культуры профсоюзов; пр. Независимости, 25) Сколько: 9−26 рублей

Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» предлагает зрителям жанровый эксперимент. Монологи из пьесы Жана Кокто «Карманный театр» режиссер Анастасия Гриненко превратит в музыкальный Stand Up. Монологи эпатажный Кокто писал для своих друзей — Жана Маре, Эдит Пиаф, Анны Маньяни — в первой половине ХХ века. И тем интереснее, как эти истории (а говорят в них все о том же — любовь, одиночество, страсть, тоска) воспримет зритель, привыкший к сарказму Руслана Белого или иронии по поводу отношений Юлии Ахмедовой.

«Все нормально» Когда: 14 июля, 19.00 Где: Республиканский театр белорусской драматургии Сколько: 8 рублей

Новое имя в современной белорусской драматургии, на которое точно нужно обратить внимание, — Влада Хмель. Центр белорусской драматургии и Республиканский театр белорусской драматургии представляют спектакль по ее дебютной пьесе «Все нормально», созданной в рамках лаборатории «Открывачка» под кураторством Дмитрия Богославского. «Все нормально» — это история о семейных сценариях, тех шаблонах поведения, которые или повторяются из поколения в поколение, или вызывают протест и отвергаются. Влада Хмель раскладывает семейную женскую историю на два голоса. В этом дуэте не всегда понимаешь, кто есть кто, но точно узнаешь себя или близких: такие же вопросы, такие же ситуации. В спектакле заняты Людмила Сидоркевич и Ирина Яковец. Режиссер — Ася Яковлева.

«Стражи Тадж-Махала» Когда: 16 июля; 19.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 20−21 рублей

Конец сезона прекрасно мотивирует наконец-то посмотреть лучшее, что в нем случилось. Например, спектакль «Стражи Тадж-Махала». За авторским жанровым определением «Ночь сорока тысяч рук» скрывается легенда о строительстве одного из самых известных зданий на планете — индийского Тадж-Махала. Правда ли, что Шах-Джахан приказал отрубить руки 20 000 строителям и архитекторам, чтобы они никогда больше не смогли возвести ничего похожего на Тадж-Махал или превосходящего его величие? Американский драматург Раджив Джозеф и белорусский режиссер Александр Янушкевич не пытаются это узнать. Значительно уменьшив масштаб происходящего (действующие лица — это всего лишь два стражника), создатели спектакля говорят нам о том, что самые страшные катастрофы становятся возможными, как только в человеке запускается механизм предательства: своих принципов, себя, другого рядом с собой…

В июле в TheatreHD можно будет увидеть легенду современной хореографии: балет Мэтью Борна «Лебединое озеро». Визитная карточка Борна — авторские трактовки классики («Щелкунчик», «Спящая красавица», Кармен"). Но «Лебединое озеро» занимает особенное положение в этом ряду. Именно этот балет принес хореографу мировую известность и вот уже 24 года идет с неизменными аншлагами. Среди особенностей борновской трактовки стоит отметить, что женские партии лебедей отданы танцовщикам-мужчинам (сначала такое решение вызывало неприятие, а потом превратилось в один из образцов классики современного балета). А еще, конечно, юмор, иронию и пародии, которыми наполнена постановка. И кто бы мог подумать, что «Лебединое озеро» — это очень смешная история?

«Прымітывы» Когда: 23 июля; 19.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 20−21 рублей

Для документального театрального проекта «Прымітывы» очень точным будет жанровое определение «спектакль-поиск». Причем зрителям не демонстрируют его результаты, а включают в процесс на определенном этапе. «Прымітывы» исследуют судьбу художницы Алены Киш, которая ходила по деревням и за еду рисовала ковры с удивительными сюжетами. Создателей спектакля интересует та реальность, в которой Киш существовала, — она реконструируется по дневникам ее односельчанина Григория Гордея. И то, как встраивается память о художнице в современный контекст, — в постановку включены размышления людей науки и искусства об Алене Киш, видеофрагменты из экспедиции, в которой собирались воспоминания о ней. Этот спектакль в некоторой степени сделан по журналистским канонам, когда на основе представленной информации зритель сам делает вывод, как относится к наследию Алены Киш, и сам отвечает на вопрос: почему так часто художник не вписывается в общепринятые рамки?

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