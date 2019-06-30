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В Брестской области нашли советский бомбардировщик, сбитый 75 лет назад

01.07.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как мы помним, предание о самолете или танке в болоте есть едва не у каждой белорусской деревни. Иногда эти легенды подтверждаются. Якову Кореню из деревни Речица Столинского района про самолет еще в детстве рассказывал дядя. Мужчина все же убедил поисковиков, что это не миф. На днях недалеко от деревни таки откопали остатки бомбардировщика. Экипаж находился там же.

В Брестской области нашли советский бомбардировщик, сбитый 75 лет назад

— Мой дядя покойный, когда мы коров гоняли, показывал примерно место, — говорит Яков Александрович. — Вроде бы это произошло весной 1944-го, тогда еще территория была под немцами. Краеведы мне потом говорили, что, возможно, он летел бомбить Белосток. В тот день пропали три наших самолета, один из них упал как раз у нас. Еще до мелиорации, пацанами, мы бегали туда, пробовали его откопать, но тогда это было невозможно — болото...

В Брестской области нашли советский бомбардировщик, сбитый 75 лет назад

Старожилы эти рассказы подтверждали. Правда, от самолета еще в 40-е мало что осталось на поверхности: обшивку разобрали на ложки, расчески и прочие надобности. Говорят, кусок одного из двигателей кто-то утащил конем. А потом самолет ушел под землю и стал забываться. Но не забылся.

На днях в деревню Речица прибыли музейщики, поисковики Минобороны, саперы, сотрудники СК, эксперты. Пригнали технику, с помощью добровольцев раскопали фрагменты бомбардировщика Пе-2.

Судя по всему, самолет взорвался в воздухе. Метрах в 200 от самолета отыскались снарядные гильзы и фрагменты машины — возможно, отсюда стреляли по бомбардировщику.

В Брестской области нашли советский бомбардировщик, сбитый 75 лет назад

В Брестской области нашли советский бомбардировщик, сбитый 75 лет назад

В Брестской области нашли советский бомбардировщик, сбитый 75 лет назад

На месте падения найдены разрозненные останки и части экипировки — две офицерские пряжки и одна солдатская, погон старшины. Обычно экипаж таких самолетов состоял из трех человек.

В Брестской области нашли советский бомбардировщик, сбитый 75 лет назад

В Брестской области нашли советский бомбардировщик, сбитый 75 лет назад

Теперь предстоит установить их имена по номеру двигателя. Также надо определиться с дальнейшей судьбой самого самолета.

В Брестской области нашли советский бомбардировщик, сбитый 75 лет назад

 
 
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  Как мы помним, предание о самолете или танке в болоте есть едва не у каждой белорусской деревни. Иногда эти легенды подтверждаются. Якову Кореню из деревни Речица...
 
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