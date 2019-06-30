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Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле состоится в Бресте с 11 по 14 июля

01.07.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 11 по 14 июля на воде Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле будет проводится Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле академической /мужчины, женщины; ветераны, пара-гребля/.

Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле состоится в Бресте с 11 по 14 июля


Соревнования лично-командные, участвуют сборные команды областей и г. Минска. Общее число участников – 281 чел. 
Соревнования являются отборочными для участия в чемпионате мира и чемпионате Европы (молодёжь до 23-х лет). 

Классы лодок: 
Мужчины 1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+ 
Женщины 1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+ 
Пара-гребля PR1Mx, PR1Wx, PR2Mix2x, PR3Mix4+ 
Ветераны 1х, 2-, 4х микст 

Дистанция – 2000 метров – мужчины, женщины, пара-гребля 
Дистанция – 1000 метров – ветераны 

ПРОГРАММА: 

=== 11 июля 
до 00.00 – приезд команд 
10.00 – 12.00 – мандатная комиссия 
13.00 – собрание представителей, жеребьевка 
14.00 – судейский семинар, заседание судейской коллегии 
15.00 – парад открытия 
16.00 – предварительные заезды: жен. – 1х, 2- 
16.30 – предварительные заезды: муж. – 1х, 2- 

=== 12 июля 
10.00 – полуфиналы: жен. – 1х, 2- 
10.30 – полуфиналы: муж. – 1х, 2- 
16.00 – финалы D: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2- 
16.30 – финалы С: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2- 
17.00 – финалы B: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2- 
17.30 – финалы A: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2- 

=== 13 июля 
10.00 – полуфиналы: жен. – 2х, 4-. 
10.30 – полуфиналы: муж. – 2х, 4-. 
15.00 – финалы: ветераны 
15.30 – финалы: PR1Mx, PRW1x, PR2Mix2x, PR3Mix4+ 
16.00 – финалы B: жен., муж. – 2х, жен., муж. – 4- 
16.30 – финалы А: жен., муж. – 2х, жен., муж. – 4- 

=== 14 июля 
09.00 – полуфиналы: жен. – 4х 
09.15 – полуфиналы: муж. – 8+ 
10.00 – полуфиналы: муж. – 4х 
10.40 – полуфиналы: жен. – 8+ 
11.20 – финалы: жен. – 4х 
11.50 – финалы: муж. – 8+ 
12.50 – финалы: муж. – 4х 
13.30 – финалы: жен. – 8+ 
парад закрытия

 
Теги: Минск
 
 
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  С 11 по 14 июля на воде Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле будет проводится Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле...
 
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