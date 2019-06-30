Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле состоится в Бресте с 11 по 14 июля

Источник материала: Виртуальный Брест

С 11 по 14 июля на воде Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле будет проводится Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле академической /мужчины, женщины; ветераны, пара-гребля/.







Соревнования лично-командные, участвуют сборные команды областей и г. Минска. Общее число участников – 281 чел.

Соревнования являются отборочными для участия в чемпионате мира и чемпионате Европы (молодёжь до 23-х лет).



Классы лодок:

Мужчины 1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+

Женщины 1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+

Пара-гребля PR1Mx, PR1Wx, PR2Mix2x, PR3Mix4+

Ветераны 1х, 2-, 4х микст



Дистанция – 2000 метров – мужчины, женщины, пара-гребля

Дистанция – 1000 метров – ветераны

ПРОГРАММА:

=== 11 июля

до 00.00 – приезд команд

10.00 – 12.00 – мандатная комиссия

13.00 – собрание представителей, жеребьевка

14.00 – судейский семинар, заседание судейской коллегии

15.00 – парад открытия

16.00 – предварительные заезды: жен. – 1х, 2-

16.30 – предварительные заезды: муж. – 1х, 2-



=== 12 июля

10.00 – полуфиналы: жен. – 1х, 2-

10.30 – полуфиналы: муж. – 1х, 2-

16.00 – финалы D: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2-

16.30 – финалы С: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2-

17.00 – финалы B: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2-

17.30 – финалы A: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2-



=== 13 июля

10.00 – полуфиналы: жен. – 2х, 4-.

10.30 – полуфиналы: муж. – 2х, 4-.

15.00 – финалы: ветераны

15.30 – финалы: PR1Mx, PRW1x, PR2Mix2x, PR3Mix4+

16.00 – финалы B: жен., муж. – 2х, жен., муж. – 4-

16.30 – финалы А: жен., муж. – 2х, жен., муж. – 4-



=== 14 июля

09.00 – полуфиналы: жен. – 4х

09.15 – полуфиналы: муж. – 8+

10.00 – полуфиналы: муж. – 4х

10.40 – полуфиналы: жен. – 8+

11.20 – финалы: жен. – 4х

11.50 – финалы: муж. – 8+

12.50 – финалы: муж. – 4х

13.30 – финалы: жен. – 8+

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