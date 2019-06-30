Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле состоится в Бресте с 11 по 14 июля
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Источник материала:
Виртуальный Брест
С 11 по 14 июля на воде Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле будет проводится Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле академической /мужчины, женщины; ветераны, пара-гребля/.
Соревнования лично-командные, участвуют сборные команды областей и г. Минска. Общее число участников – 281 чел.
Соревнования являются отборочными для участия в чемпионате мира и чемпионате Европы (молодёжь до 23-х лет).
Классы лодок:
Мужчины 1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+
Женщины 1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+
Пара-гребля PR1Mx, PR1Wx, PR2Mix2x, PR3Mix4+
Ветераны 1х, 2-, 4х микст
Дистанция – 2000 метров – мужчины, женщины, пара-гребля
Дистанция – 1000 метров – ветераны ПРОГРАММА:
=== 11 июля
до 00.00 – приезд команд
10.00 – 12.00 – мандатная комиссия
13.00 – собрание представителей, жеребьевка
14.00 – судейский семинар, заседание судейской коллегии
15.00 – парад открытия
16.00 – предварительные заезды: жен. – 1х, 2-
16.30 – предварительные заезды: муж. – 1х, 2-
=== 12 июля
10.00 – полуфиналы: жен. – 1х, 2-
10.30 – полуфиналы: муж. – 1х, 2-
16.00 – финалы D: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2-
16.30 – финалы С: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2-
17.00 – финалы B: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2-
17.30 – финалы A: жен., муж. – 1х, жен., муж. – 2-
=== 13 июля
10.00 – полуфиналы: жен. – 2х, 4-.
10.30 – полуфиналы: муж. – 2х, 4-.
15.00 – финалы: ветераны
15.30 – финалы: PR1Mx, PRW1x, PR2Mix2x, PR3Mix4+
16.00 – финалы B: жен., муж. – 2х, жен., муж. – 4-
16.30 – финалы А: жен., муж. – 2х, жен., муж. – 4-
=== 14 июля
09.00 – полуфиналы: жен. – 4х
09.15 – полуфиналы: муж. – 8+
10.00 – полуфиналы: муж. – 4х
10.40 – полуфиналы: жен. – 8+
11.20 – финалы: жен. – 4х
11.50 – финалы: муж. – 8+
12.50 – финалы: муж. – 4х
13.30 – финалы: жен. – 8+
парад закрытия
Теги: Минск
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С 11 по 14 июля на воде Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле будет проводится Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребле...
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