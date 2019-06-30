В Барановичском районе ветеринарные препараты закупали в 2,5 раза дороже их стоимости

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичском районе два бывших главных ветеринарных врача подозреваются в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Барановичского межрайонного отдела управления ДФР КГК по Брестской области Владимир Артем.





Злоупотребления были выявлены во время оперативно-разыскных и проверочных мероприятий, направленных на борьбу с необоснованным посредничеством. На тот момент главные ветврачи в нарушение действующего порядка закупок организовали приобретение ветеринарных препаратов у фирмы-посредника по необоснованно завышенной цене. Препараты закупались в 2-2,5 раза дороже их реальной стоимости, в результате бюджету был причинен ущерб на сумму более Br290 тыс.

В отношении бывших должностных лиц и представителей коммерческой структуры возбуждено два уголовных дела по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ведется следствие.