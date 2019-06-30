|
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РБ г-жа Сангита Бахадур посетила Брест
01.07.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28 июня в Брестском горисполкоме состоялась встреча руководства города с индийским дипломатом. Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РБ г-жа Сангита Бахадур и культурный посол Индии в Беларуси, преподаватель йоги Кирти Чордия прибыли на фестиваль йоги, который проходил в городе 29 и 30 июня.
Видеорепортаж ТРК «Брест»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июня в Брестском горисполкоме состоялась встреча руководства города с индийским дипломатом. Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РБ г-жа Сангита Бахадур и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)