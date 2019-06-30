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Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РБ г-жа Сангита Бахадур посетила Брест

01.07.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 июня в Брестском горисполкоме состоялась встреча руководства города с индийским дипломатом. Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РБ г-жа Сангита Бахадур и культурный посол Индии в Беларуси, преподаватель йоги Кирти Чордия прибыли на фестиваль йоги, который проходил в городе 29 и 30 июня.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РБ г-жа Сангита Бахадур посетила Брест

Видеорепортаж ТРК «Брест»:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РБ г-жа Сангита Бахадур посетила Брест

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РБ г-жа Сангита Бахадур посетила Брест

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РБ г-жа Сангита Бахадур посетила Брест

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РБ г-жа Сангита Бахадур посетила Брест

 
 
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  28 июня в Брестском горисполкоме состоялась встреча руководства города с индийским дипломатом. Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РБ г-жа Сангита Бахадур и...
 
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