Смотрите, как молодежь «зажгла» вчера на Набережной

Источник материала: Виртуальный Брест

В минувшее воскресенье, уже традиционно, на улице Набережной имени Ф.Скорины состоялся День молодежи.





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Праздник стартовал арт-парадом «Пад сцягам у вышыванках». Состоялся благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя», в ходе которого любой желающий смог пожертвовать посильную сумму на лечение Якимовича Владислава – участника концертной программы и шоу Максима Галкина «Лучше всех».







Одновременно, рядом со сценой, работали интерактивные площадки.



После торжественной церемонии открытия праздника состоялась творческая эстафета «#Я люблю Беларусь». Она включала в себя концертную программу, состоящую из номеров творческих коллективов, популярных эстрадных исполнителей г.Бреста и Брестской области, дефиле моделей «Вянок прыгажосці», а также награждение победителей фотоконкурса «Селфі&фота з вышыванкай».





Во второй части концертной программы выступили современные танцевальные коллективы и исполнители: Ангелина Пиппер, студия современного танца «МАУ», «Альянс», Plastik studio, солисты творческого центра «АртПиппер», вокальной студии «Магалифф», битбоксер Артем Камышенко и многие другие. Ведущим мероприятия выступил шоумен, телеведущий Артем Бруйло и талантливая певица Ангелина Пиппер.





- В прошлом году мы возродили в Бресте широкий формат празднования Дня молодежи с привлечением большого количества артистов, а в этом продолжили эту традицию, - рассказал первый секретарь областного комитета «БРСМ» Юрий Сегенюк.





Отдел молодежи Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома совместно с отделом идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома и областным комитетом «БРСМ» в этом году собрал лучших представителей творческой молодежи Бреста и Брестской области и сделал День молодежи настоящим праздником друзей.





Главный хедлайнер - «PROвокация» - сделал свое дело. Толпа «зашевелилась» и требовала зажигательных танцев. Это и было сделано. «Ты уходишь», «Baby», «Love Story», «Как в кино любовь» и многие другие песни минской группы вызывают желание «зажигать». Даже если ты их раньше никогда не слышал.





Молодёжный праздник закончился ярким фейерверком.