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Смотрите, как молодежь «зажгла» вчера на Набережной
01.07.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В минувшее воскресенье, уже традиционно, на улице Набережной имени Ф.Скорины состоялся День молодежи.
Во второй части концертной программы выступили современные танцевальные коллективы и исполнители: Ангелина Пиппер, студия современного танца «МАУ», «Альянс», Plastik studio, солисты творческого центра «АртПиппер», вокальной студии «Магалифф», битбоксер Артем Камышенко и многие другие. Ведущим мероприятия выступил шоумен, телеведущий Артем Бруйло и талантливая певица Ангелина Пиппер.
- В прошлом году мы возродили в Бресте широкий формат празднования Дня молодежи с привлечением большого количества артистов, а в этом продолжили эту традицию, - рассказал первый секретарь областного комитета «БРСМ» Юрий Сегенюк.
Отдел молодежи Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома совместно с отделом идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома и областным комитетом «БРСМ» в этом году собрал лучших представителей творческой молодежи Бреста и Брестской области и сделал День молодежи настоящим праздником друзей.
Главный хедлайнер - «PROвокация» - сделал свое дело. Толпа «зашевелилась» и требовала зажигательных танцев. Это и было сделано. «Ты уходишь», «Baby», «Love Story», «Как в кино любовь» и многие другие песни минской группы вызывают желание «зажигать». Даже если ты их раньше никогда не слышал.
Молодёжный праздник закончился ярким фейерверком.
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В минувшее воскресенье, уже традиционно, на улице Набережной имени Ф.Скорины состоялся День молодежи. ещё больше фото с мероприятия есть по ссылке Праздник...
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