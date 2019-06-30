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Операция «Багратион». Днепровский рубеж замполита Ганула

01.07.2019 14:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Операция «Багратион». Днепровский рубеж замполита Ганула
Николай Ганул (в центре) вместе со своими однополчанами во время службы в Группе советских войск в Германии. © / АиФ

Перед дивизией, недавно включенной в состав 31-й армии, стояла задача вместе с войсками 3-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника И. Д. Черняховского разгромить витебско-оршанскую группировку врага. Дивизион, в котором служил в должности заместителя командира по политчасти старший лейтенант Николай Ганул, окопался в лесу вблизи деревни Ивановщина, расположенной на правом берегу Днепра восточнее г. Дубровно. Скрытно подтянутые сюда из резерва танковые и стрелковые части готовились перейти в атаку на передовые позиции гитлеровцев около деревни Рыленки сразу же после окончания артподготовки.

Операция «Багратион». Днепровский рубеж замполита Ганула
Капитан Н. М. Ганул. Фото: АиФ

Первые залпы

И вот прогремел первый залп советских гаубиц. Ураганный артиллерийский огонь обрушился на укрепленные позиции гитлеровцев - по фронту более 30 и в глубину до 7 километров. Враг, создавший за несколько месяцев на северо-востоке Беларуси глубоко эшелонированную линию обороны, явно не ожидал прорыва на этом участке фронта. Однако, когда загремели первые артиллерийские залпы, начал яростно огрызаться, открыл из уцелевших орудий и минометов контрбатарейный огонь. Артиллерийская подготовка, сопровождаемая мощными ударами авиации, продолжалась 2 часа 30 минут. Николай Ганул помогал командиру артиллерийского дивизиона корректировать огонь орудийных расчетов, поминутно терявших истекавших кровью бойцов. В расположении артдивизиона рвались вражеские снаряды и мины. Передовые траншеи врага были уже захвачены советскими солдатами, когда для Николая Ганула оглушительная канонада внезапно смолкла. Снаряд разорвался рядом, один осколок ударил в правый висок, еще два попали в бедро и ногу.

Тяжело раненного замполита, истекавшего кровью, вовремя обнаружил его помощник. Несколько сотен метров он тащил старшего лейтенанта с линии огня туда, где находились землянки медсанбата. Полковой врач, оценив всю серьезность ранения в голову, полученного офицером, принял решение срочно отправить его в тыл, где ему могли оказать квалифицированную помощь врачи-нейрохирурги.

Операция «Багратион». Днепровский рубеж замполита Ганула
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Из учителя в командиры

Николай Михайлович Ганул до войны к армейской службе никакого отношения не имел. Родился 5 декабря 1921 г. в городе Новомиргород Кировоградской области в Украине. После окончания «семилетки» поступил в Новомиргородский педагогический техникум. Окончил учебу летом 1939 г. и в сентябре этого же года уже работал заведующим начальной школы в селе Восточная Заря Ширяевского района Одесской области. Через полтора месяца молодого учителя призвали в армию, и он стал курсантом 510-го гаубичного артиллерийского полка в Сибирском военном округе.

Когда началась Великая Отечественная война, сражался на Центральном, Западном фронтах в должности командира отделения радио, потом окончил трехмесячные армейские курсы политсостава при 31-й армии на Калининском фронте. На фронте младший политрук Н. В. Ганул вступил в партию, служил в должности военного комиссара 122-й батареи артдивизиона при 199-м запасном стрелковом полку 31-й армии. После был заместителем командира батареи по политчасти. Три месяца - с августа по октябрь 1943 г. - командовал артиллерийской батареей 199-го запасного стрелкового полка. 25 мая 1944 г., незадолго до начала наступательной операции «Багратион», был назначен заместителем командира дивизиона по политчасти в 896-й артиллерийский полк 331-й стрелковой дивизии 31-й армии. Артполк, которым командовал полковник П. М. Приходько, был одним из многих артиллерийских соединений в составе 3-го Белорусского фронта, обеспечивавших прорыв линии вражеской обороны в районе г. Дубровно.

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Орден за мужество

Когда в ходе наступательной операции «Багратион» 31-я армия уже рвалась к Орше, Николай Ганул был срочно доставлен в эвакогоспиталь №5005 в Москве. Прооперировали его успешно, но после извлечения осколка из виска ухудшилось зрение, пришлось носить очки. После двух месяцев лечения в госпитале старший лейтенант Николай Ганул получил новое назначение - на этот раз заместителем военного коменданта по политчасти 133-й этапно-заградительной комендатуры станции «Молодечно» Белорусско-Литовского военного округа.

На белорусской земле ему, украинцу по национальности, вручили орден Красной Звезды за мужество и храбрость, проявленные в бою на днепровском рубеже. Приказ о присвоении боевой награды 8 августа 1944 г. подписал командующий 31-й армии генерал-майор П. Ф. Берестов. В Молодечно Николай встретил и свою будущую жену, минчанку Зинаиду Антоновну Каленик, проживавшую там в период временной оккупации Беларуси. После расформирования комендатуры в августе 1946 г. Н. М. Ганул служил на должностях пропагандиста в военном госпитале №425 г. Гомеля, в артиллерийских и зенитных частях 28-й армии Белорусского военного округа. В 1947 г. ему было присвоено звание капитана, а в конце этого года Н. М. Ганул был откомандирован на службу в Группу советских войск в Германии. Там, уже в звании майора, он служил пропагандистом в артиллерийских и зенитных частях, после чего был уволен в запас в 1953 г.

Операция «Багратион». Днепровский рубеж замполита Ганула
Центральный вход в мемориальный комплекс «Рыленки». Фото: АиФ

 

Мирные дни

Для учителя и фронтовика Н. М. Ганула наступили мирные дни. Во время службы он заочно поступил в Гомельский пединститут. Потом перевелся в Минский пединститут имени М. Горького и в 1954 г. окончил его, получив специальность «учитель истории».

Вместе с семьей Н. М. Ганул вернулся в Украину и начал работать директором средней школы в д. Кульчины Красиловского района Хмельницкой области. Вскоре бывшего фронтовика избрали председателем колхоза имени Жданова с центральной усадьбой в селе Великие Зозуленцы этого же района. Молодой председатель с энтузиазмом принялся за благоустройство местного хозяйства. Бывший фронтовик пригласил из Киева известных скульпторов, которые возвели у центральной усадьбы колхоза памятник уроженцам здешних сел, погибшим на фронтах и в партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны. Когда в начале 70-х гг. ХХ в. вышел в прокат многосерийный фильм Юрия Озерова «Освобождение», Н. М. Ганул позаботился, чтобы односельчане могли посмотреть все части знаменитой киноэпопеи в местном клубе. Фильм третий - «Освобождение: Направление главного удара», посвященный операции «Багратион», как и остальные, не начинали смотреть до тех пор, пока после напряженного трудового дня председатель не входил в кинозал и не усаживался в первом ряду с младшими детьми - дочкой Галиной и шестилетним сыном Николаем.

Операция «Багратион». Днепровский рубеж замполита Ганула
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Достойное продолжение

В жизни семьи Николая Михайловича и его жены, учительницы Зинаиды Антоновны могло быть еще много радостных событий, если бы не старые фронтовые раны. Кавалер ордена Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» внезапно ушел из жизни 5 июня 1972 г. Жена вскоре после выхода на пенсию переехала в Минск.

Учителю и фронтовику Николаю Ганулу было бы чем гордиться - его сын Николай и внук Валентин Васильевич Ганул прошли школу суворовского училища, окончили Вольское высшее военное училище тыла и стали офицерами, внук Станислав Дорощёнок - подполковник милиции, зав. отделом милицейской газеты «На страже».

А правнук бывшего артиллерийского политрука Игорь Валентинович Ганул в минувшем году надел форму курсанта Минского суворовского училища, чтобы в будущем продолжить семейную династию офицеров, защитников своей Родины.

Пётр ДОРОЩЁНОК

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Ранним утром 23 июня 1944 г. в дивизионе 896-го артиллерийского полка 331-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора П. Ф. Берестова царило необычное...
 
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