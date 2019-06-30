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Цена деноминации. Куда убежали цены за три года

01.07.2019 14:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Цена деноминации. Куда убежали цены за три года
БЕЛТА

Деноминация - довольно часто встречающееся явление. Многим странам хотя бы раз доводилось отправлять свои старые деньги «под каток» и выпускать новые.

Даже в Советском Союзе с его плановой экономикой и фиксированными государственными розничными ценами деньги меняли неоднократно. Например, в 1947 году отменили карточную систему военного времени. Старые казначейские билеты обменяли на новые в соотношении 10:1. Вклады до 3000 рублей в сберкассах тогда менялись по льготному курсу 1:1, больше - с понижающим коэффициентом. В аналогичном соотношении (10:1) меняли деньги и в 1961 году.

Цена деноминации. Куда убежали цены за три года По-прежнему «кусаются»? Как изменились цены за год с начала деноминации

В истории суверенной Беларуси нули в национальной валюте фактически убирали трижды. Впервые - в 1994 году (номинальная стоимость национальной валюты изменилась в 10 раз), во второй раз - в 2000 году (стоимость изменилась в 1000 раз). Наконец согласно указу главы государства от 4 ноября 2015 года №450 с 1 июля 2016 года в Беларуси стартовала последняя на сегодня деноминация. Банкноты образца 2000 года меняли на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 к 1.

Больше всего в контексте деноминации людей беспокоили два вопроса: как не запутаться в новых деньгах и вырастут ли цены? И если к новым дензнакам все более-менее привыкли, то с ценами не всё так просто.

За покупками

В июне 2016 года семья читателей «АиФ» из Минска трижды «затоварилась» в одной из крупнейших белорусских продуктовых сетей. Мы посмотрели, сколько стоили бы все те же продукты без учета скидок, акций и бонусов сегодня.

Три года назад за свои покупки по первому чеку читатель отдал в общей сложности 21,15 рубля. Сегодня эти товары обошлись бы ему в 28,01 руб.


Цена деноминации. Куда убежали цены за три года
 

То есть цены за указанный период подросли более чем на 32%! Подорожало всё, кроме сахара. Он стал дешевле на 6 копеек, однако на итоговой сумме это мало сказалось, поскольку есть товары, подорожавшие значительно. Например, масло выросло в цене более чем вдвое.

По второму чеку в 2016 году семья отдала 17,7 рубля, сегодня та же продуктовая корзина обошлась бы в 24,61 руб.


Цена деноминации. Куда убежали цены за три года
 

Здесь рост цен даже более значительный - целых 39%. Подешевели только яблоки, все остальные продукты стали дороже.

По третьему чеку наши читатели сегодня отдали бы не 23,2 руб., как раньше, а 31,2 руб. Рост - 34%. На этот раз не подешевело ничего.


Цена деноминации. Куда убежали цены за три года
 

Мелочь

Цена деноминации. Куда убежали цены за три года В указ о проведении деноминации в Беларуси вносятся технические изменения
Конечно, нельзя утверждать, что цены росли только вследствие деноминации. Однако люди обращают внимание на опережающий рост цен на «мелочевку», такую как пакеты в магазине. А один из читателей «АиФ» пожаловался на… дорогой въезд на кладбище. Так, в беседе с корреспондентом еженедельника мужчина задал риторический вопрос: «Сегодня въезд на минское кладбище стоит 2 рубля. В «старых» деньгах это 20 000 неденоминированных рублей. Разве было так дорого?!»

Восприятие роста цен - процесс субъективный, ведь у каждой семьи свой продуктовый набор. Официальная статистика утверждает, что за последние три года инфляция в Беларуси постепенно снижается. Однако факт остаётся фактом - за время, прошедшее с июля 2016 года, цены на продукты для отдельно взятой столичной семьи выросли от 32 до 39%!

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Деноминация, как планировалось, не должна была сказаться на росте цен, ведь "процесс этот чисто технический". А что происходит на практике? По просьбе читателей...
 
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