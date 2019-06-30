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Вечером 2-го и утром 3 июля центр Витебска перекроют
Источник материала: Tut.by
В центре Витебска вечером 2 июля и утром 3 июля перекроют движение транспорта,
2 июля движение перекроют на час — с 20.00 до 21.00. В это время будут репетировать мероприятия ко Дню независимости. Нельзя будет проехать по улицам Ленина (на участке от проспекта Фрунзе до Московского проспекта) и Жесткова (от улицы Ленина до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого).
Общественный транспорт пустят по объездным маршрутам.
3 июля с 9.50 до 10.30 перекроют движение транспорта на проспекте Победы — на участке от Московского проспекта до проспекта Строителей.
Кроме того, с 10.00 до 11.30 нельзя будет проехать по:
— Московскому проспекту (на участке от улицы Терешковой до пересечения с перекрестком улица Ленина — проспект Черняховского);
— улице Ленина (на участке от проспекта Фрунзе до Московского проспекта);
— улицам Калинина и Жесткова.
В это же время ограничат движение по улице Смоленской (на участке от улицы «Правды» до Московского проспекта) и закроют выезды на Московский проспект с улицы Чкалова и проспекта Черняховского.
Городские автобусы и троллейбусы пустят в объезд: улица Петруся Бровки — проспект Строителей — проспект Черняховского — проспект Белобородова — железнодорожный вокзал — улица Замковая — проспект Фрунзе — улица Терешковой.
Движение трамваев не изменится.
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Это произойдет в связи с мероприятиями ко Дню независимости.
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