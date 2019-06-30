Вечером 2-го и утром 3 июля центр Витебска перекроют

Источник материала: Tut.by

В центре Витебска вечером 2 июля и утром 3 июля перекроют движение транспорта, сообщает горисполком.

2 июля движение перекроют на час — с 20.00 до 21.00. В это время будут репетировать мероприятия ко Дню независимости. Нельзя будет проехать по улицам Ленина (на участке от проспекта Фрунзе до Московского проспекта) и Жесткова (от улицы Ленина до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого).

Общественный транспорт пустят по объездным маршрутам.

3 июля с 9.50 до 10.30 перекроют движение транспорта на проспекте Победы — на участке от Московского проспекта до проспекта Строителей.

Кроме того, с 10.00 до 11.30 нельзя будет проехать по:

— Московскому проспекту (на участке от улицы Терешковой до пересечения с перекрестком улица Ленина — проспект Черняховского);

— улице Ленина (на участке от проспекта Фрунзе до Московского проспекта);

— улицам Калинина и Жесткова.

В это же время ограничат движение по улице Смоленской (на участке от улицы «Правды» до Московского проспекта) и закроют выезды на Московский проспект с улицы Чкалова и проспекта Черняховского.

Городские автобусы и троллейбусы пустят в объезд: улица Петруся Бровки — проспект Строителей — проспект Черняховского — проспект Белобородова — железнодорожный вокзал — улица Замковая — проспект Фрунзе — улица Терешковой.

Движение трамваев не изменится.