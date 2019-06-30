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В Сморгони жена ударила ревнивого супруга ножом

01.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Сморгони жена ударила ревнивого супруга ножом

В минувшую субботу около 7 часов вечера супруги выпивали у себя дома.

По словам подозреваемой 46-летний мужчина начал беспочвенно ревновать свою 44-летнюю жену. В какой-то момент она вышла из комнаты и забрала с собой нож.
Женщина сказала супругу, что если он попытается вновь «поднять руку», то она будет защищаться ножом, что в итоге и произошло.

– Жена нанесла ножом один удар в область грудной клетки своему мужу, чуть не лишив его жизни, – сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сейчас потерпевший находится в больнице, а ранее несудимая женщина задержана.

По статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» возбуждено уголовное дело.

Источник: grodnonews.by

 
 
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В минувшую субботу около 7 часов вечера супруги выпивали у себя дома. По словам подозреваемой 46-летний мужчина начал беспочвенно ревновать
 
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