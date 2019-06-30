В Сморгони жена ударила ревнивого супруга ножом

В минувшую субботу около 7 часов вечера супруги выпивали у себя дома.
По словам подозреваемой 46-летний мужчина начал беспочвенно ревновать свою 44-летнюю жену. В какой-то момент она вышла из комнаты и забрала с собой нож.
Женщина сказала супругу, что если он попытается вновь «поднять руку», то она будет защищаться ножом, что в итоге и произошло.
– Жена нанесла ножом один удар в область грудной клетки своему мужу, чуть не лишив его жизни, – сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Сейчас потерпевший находится в больнице, а ранее несудимая женщина задержана.
По статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» возбуждено уголовное дело.
Источник: grodnonews.by