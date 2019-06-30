Как Князь в профсоюз попал…

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Те, кому не удалось побывать на открытии II Европейских игр, скажем прямо, не сильно прогадали, придя 21 июня в районный Дом культуры. Потому что именно сюда собственной персоной (из-за поломки «машины времени») явился основатель Каменца – Князь Владимир Василькович (Михаил Стасевич). Его прибытие на родную землю было как раз к случаю. Потому что в этот день весь район и областные объединения профсоюзов собрались для чествования людей труда, специалистов и профессионалов своего дела, которыми так щедра Каменетчина.





Хотя Князь то и дело повторял: «О, горе мне, горе!», без сомнения, в компании очаровательной Ведущей (Наталья Явтошук) основатель города увлекательно провел время и убедился в том, что наш край прославляет надежный трудолюбивый народ.

Первым, с кем познакомился Владимир Василькович, – потомственный лесничий Федор Саевич, автор 10 литературно-творческих и научно-популярных книг о «жемчужине» района – Беловежской пуще. Человека, посвятившего жизнь изучению лесного богатства и любви к пуще, наградила председатель областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Оксана Шемякова.

Только гость из прошлого вошел во вкус, как случилась неприятность – кто-то сломал двери в княжеские покои. Но находчивая Ведущая предложила Князю отремонтировать их за счет страховой выплаты. Тем более, что и специалист подходящий имеется – страховой агент представительства Белгосстраха по Каменецкому району Елена Панько. Учитывая свой многолетний опыт, заслуженное уважение клиентов и руководства, она с легкостью разрешила случившуюся проблему. За что и была награждена не только Князем, но и председателем районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Натальей Колтунчик.

И снова Князь огорчился. Решив застраховать все имущество, предположил, что после всех выплат сундуков не хватит, чтобы деньги хранить. На помощь пришла компетентный главный специалист отдела корпоративного бизнеса АСБ «Беларусбанк» Марина Медведская, которую наградила председатель областной организации Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников Галина Шипунова.

Злоключения Владимира Васильковича закончились, в отличие от разгоревшегося любопытства. Он был весьма заинтересован: что за организация – Каменецкий район газоснабжения и чем в ней 16 лет занимается старший мастер участка транспорта, учета расхода и реализации газа Иван Миронюк. В том, что такими работниками не разбрасываются, заверил и председатель областной организации Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Сергей Тетерин, который вручил герою грамоту.

С культурой Князь, конечно, знаком с детства. Но вот с заместителем начальника отдела культуры, идеологии и по делам молодежи Татьяной Китаевской, незаменимой в своей сфере деятельности, встретился впервые. И тут же пригласил наградить ее председателя районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Надежду Постникову.

Конечно, нашего Князя интересовали вопросы о том, растет ли город и на ком держится экономика района. И здесь нашлись профессионалы своего дела: строительство представил прораб ПМК-14 Михаил Носевич, сельское хозяйство – директор ОАО «Видомлянское» Михаил Страпко, промышленность – директор ООО «Агропродукт» Олег Теслюк. За безусловную значимость их труда наградила главный правовой инспектор труда областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Алина Гумен.

Пришло время поинтересоваться и подрастающим поколением. А также познакомиться с мастером знаний, который отвечает за образование потомков княжеских кровей. Отличным примером стала учитель истории и обществоведения Беловежской СШ Людмила Гуринович, копилку грамот которой пополнила заместитель председателя областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Александра Драпей.

И коль уж речь зашла о детях, Владимир Василькович вовремя спросил: кто сегодня выполняет роль повитухи на родной земле? Ни кто иной, как акушер-гинеколог ЦРБ Ирина Былинская, за годы работы «аистом» ставшая родной почти в каждой семье. Она получила грамоту из рук председателя областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Анатолия Горщарука.

Но снова опечалился наш Князь: дети оставили такой беспорядок в княжеских покоях, что ничего не найти. Пришлось вызывать фею чистоты, порядка и педантичности – кладовщика склада райпотребкооперации Ирину Семенюк. За многолетний труд ее наградил председатель областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства Владимир Тарасевич.

Тут в окно высмотрел Владимир Василькович чудо-чудное – автогрейдер. Ведущая не растерялась, пригласила машиниста Высоковского ДРСУ-137 Александра Веревку, чтобы тот пояснил Князю, для чего нужна техника с таким странным названием. За такое дело и с княжеского плеча нашему машинисту вручил грамоту председатель областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций Вячеслав Мельничук.

В гостях – хорошо, но пришла пора возвращаться Князю в свое время. А для того, чтобы «машина времени» заработала, не хватает одной маленькой, но важной детали. Кто ее может выточить? Конечно, токарь жилищно-коммунального хозяйства Николай Бет! За профессионализм его не преминула наградить главный бухгалтер областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Юлия Козыра.

Водрузить нужную деталь на правильное место вызвался инженер-механик ООО «Западное» Сергей Жилак. И его отзывчивость отметили в областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства.

И, наконец, как не запечатлеть на память такой исторический момент? Да и Князю не с пустыми же руками возвращаться в прошлое? За чудесное фото яркому, неординарному и всем известному фотографу Ивану Корогоде грамоту вручила Александра Драпей.

Виновников праздника, людей, которых объединяет желание сделать свой родной город красивым, процветающим и комфортным для жизни, поздравили с заслуженными наградами исполняющий обязанности председателя районного исполнительного комитета Вячеслав Ковальчук и заместитель председателя областного объединения профсоюзов Елена Гурина.

Пока упаковывали вещи Князя, он захотел познакомиться с человеком, который правит «профсоюзным балом» в его родном городе, – председателем районной профсоюзной организации Оксаной Высогроцкой (кстати, по ее приглашению Владимир Василькович и прибыл в 21 век).

Имея такую возможность, Оксана Александровна вручила юбилейные медали ФПБ «115 лет профсоюзному движению Беларуси» за заслуги перед профсоюзом генеральному директору Нацпарка «Беловежская пуща» Александру Бурому, генеральному директору ОАО «Беловежский» Александру Дуньковичу и председателю районной организации профсоюза работников АПК Ирине Дудниковой.

Два часа концертной программы пролетели как один миг. Нашим артистам, работникам культуры, зал аплодировал стоя. И ведь – заслужили! Жизнь каждого героя была показана в видеороликах, номера выступлений также акцентировали внимание на представляемой профессии. А уж танцы «Белых лебедей» (ансамбль эстрадного танца «Непоседы»), заводных «Домовят» («Каприз») и обаятельных «Остапов Бендеров» («Тандем») до слез умилили зрителей.

Быть может, повторим?

Анастасия ЯНКИНА.

Фото Ивана КОРОГОДЫ.