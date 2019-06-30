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Прямые линии в июле 2019
01.07.2019 11:23 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
1 июля с 13.00 до 14.00 по телефону (80162) 21-23-56 на ваши вопросы ответит депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
СТАТИВКО Жанна Владимировна.
2 июля с 9.00 до 11.00 по телефону 2-34-06 по вопросам предпринимательства и малого бизнеса вас проконсультирует начальник отдела экономики райисполкома
САВЧУК Надежда Вячеславовна.
5 июля с 9.00 до 11.00 по телефону 2-37-83 на вопросы о земельном законодательстве ответит начальник отдела землеустройства райисполкома
ЯКИМОВИЧ Мария Леонтьевна.
6 июля с 9.00 до 12.00 по телефону в Бресте 80162-21-31-21 по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов будет консультировать первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета
РЕБКОВЕЦ Валерий Васильевич.
6 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи будет консультировать заместитель председателя Каменецкого райисполкома
ПОКАЛО Андрей Витальевич.
8 июля с 10.00 до 11.00 по телефону 2-25-03 по вопросам формирования самозанятыми прав на пенсионное обеспечение в ФСЗН проконсультирует начальник районного отдела Брестского областного управления Фонда социальной защиты населения
СЕМЕНЮК Ирина Алексеевна.
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1 июля с 13.00 до 14.00 по телефону (80162) 21-23-56 на ваши вопросы ответит депутат Сообщение Прямые линии в июле 2019 появились сначала на Информационный портал Каменецкого...
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