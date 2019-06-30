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Прямые линии в июле 2019

01.07.2019 11:23 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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1 июля с 13.00 до 14.00 по телефону (80162) 21-23-56 на ваши вопросы ответит депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

СТАТИВКО Жанна Владимировна.

2 июля с 9.00 до 11.00 по телефону 2-34-06 по вопросам предпринимательства и малого бизнеса вас проконсультирует начальник отдела экономики райисполкома

САВЧУК Надежда Вячеславовна.

5 июля с 9.00 до 11.00 по телефону 2-37-83 на вопросы о земельном законодательстве ответит начальник отдела землеустройства райисполкома

ЯКИМОВИЧ Мария Леонтьевна.

6 июля с 9.00 до 12.00 по телефону в Бресте 80162-21-31-21 по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов будет консультировать первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета

РЕБКОВЕЦ Валерий Васильевич.

6 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи будет консультировать заместитель председателя Каменецкого райисполкома

ПОКАЛО Андрей Витальевич.

8 июля с 10.00 до 11.00 по телефону 2-25-03 по вопросам формирования самозанятыми прав на пенсионное обеспечение в ФСЗН проконсультирует начальник районного отдела Брестского областного управления Фонда социальной защиты населения

СЕМЕНЮК Ирина Алексеевна.

Прямые линии в июле 2019

Author: Редактор сайта

 
Теги: Брест
 
 
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1 июля с 13.00 до 14.00 по телефону (80162) 21-23-56 на ваши вопросы ответит депутат Сообщение Прямые линии в июле 2019 появились сначала на Информационный портал Каменецкого...
 
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