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В Каменце 2 июня граждане могут получить бесплатную консультацию
01.07.2019 11:01 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В связи с Днем независимости Республики Беларусь и 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков нотариусы нотариальной конторы Каменецкого района во вторник, 2 июля 2019 года, бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанными с совершением нотариальных действий.
Обращаться по адресу: г. Каменец, ул. Якуба Коласа, 6.
Телефоны: 2-16-02; 2-22-16.
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В связи с Днем независимости Республики Беларусь и 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков нотариусы Сообщение В Каменце 2 июня граждане...
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