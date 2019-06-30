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В Каменце 2 июня граждане могут получить бесплатную консультацию

01.07.2019 11:01 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В связи с Днем независимости Республики Беларусь и 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков нотариусы нотариальной конторы Каменецкого района во вторник, 2 июля 2019 года, бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанными с совершением нотариальных действий.

Обращаться по адресу: г. Каменец, ул. Якуба Коласа, 6.

Телефоны: 2-16-02; 2-22-16.

В Каменце 2 июня граждане могут получить бесплатную консультацию

Author: Редактор сайта

 
 
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В связи с Днем независимости Республики Беларусь и 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков нотариусы Сообщение В Каменце 2 июня граждане...
 
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