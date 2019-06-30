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Как правильно питаться в жару?
01.07.2019 10:58 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
На что обращать внимание, покупая продукты, и как вообще правильно питаться в такую жару?
Анна Петровна.
Юрий АНДРЕЙКОВЕЦ, врач-интерн РЦГиЭ:
– Первое и самое главное: не приобретайте продукты в местах неустановленной торговли, особенно скоропортящиеся (молочные продукты, мясные, колбасные и рыбные изделия,), которые требуют особых температурных условий хранения и имеют ограниченный срок годности. В жаркую погоду они создают дополнительный риск возникновения пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Делая покупки в магазинах, посмотрите, в каких температурных условиях хранится товар и соблюдается ли товарное соседство при хранении сырой и готовой пищевой продукции. С особым вниманием относитесь к покупке тортов и других мучных кондитерских изделий с кремом, творогом и другими скоропортящимися начинками. В домашних условиях лучше готовить еду небольшими порциями, чем сварить огромную кастрюлю супа на несколько дней. Старайтесь чаще проводить «ревизию» содержимого вашего холодильника, чтобы лишний раз убедиться, не испортилось ли что-то. Перед каждым приемом пищи и даже перед легким «перекусом» всегда мойте руки; употребляйте в пищу только тщательно вымытые фрукты и овощи. Не покупайте, не используйте для приготовления пищи продукты, в качестве которой у вас возникли хоть какие-то сомнения.
Соблюдая эти элементарные правила, вы сохраните здоровье себе и своим близким.
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