Наши за границей. История белоруски, которая уже 8 лет живет в Германии

Источник материала: Аргументы и факты

Эти и другие вопросы «АиФ» задал Светлане Макаренко - учительнице белорусского языка, которая переехала в Германию восемь лет назад и за это время успешно адаптировалась в немецком обществе.

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- Когда я жила в Беларуси, то даже не думала о переезде в другую страну. Но потом встретила человека, которого полюбила. Он жил в Германии. В сентябре 2011 года я переехала к нему. Мы поженились.

В родной стране я работала учительницей белорусского языка и литературы. В Германии моя профессия не востребована. Тогда я владела немецким языком на базовом уровне, у меня не было подтверждённого диплома о высшем образовании, и я не могла претендовать на квалифицированную работу. Но меня не пугали сложности.

Все свои рабочие места я находила через знакомых. В Германии есть такое понятие, как «витамин Б». Это синоним слова «блат». Моим первым местом работы стало предприятие логистики, которое также занималось рассылкой почтовой рекламы. Мне нужно было упаковывать печатную продукцию. Как в анекдоте: «Языком владеете? Значит, будете марки клеить».

После я работала официанткой в русском кафе, помощницей повара на кухне, посудомойщицей... Труд оплачивался хорошо.

В то же время я ходила на языковые курсы и постоянно думала, чем же на самом деле хочу заниматься. Посоветовалась с женщиной, которая помогает иммигрантам интегрироваться в общество. Она мне сказала: «В Германии все идут на пенсию в 67 лет. Тебе ещё 20 лет работать, а это больше, чем ты уже в своей стране проработала. Ты хочешь столько лет быть продавцом? У тебя же педагогическое образование! Подтверди свой диплом воспитателя». Так я и поступила. И потом пришла в детский сад, в котором работаю до сих пор. Он находится недалеко от моего дома.

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Детские сады

В каждом садике группы называются по-разному. В моём саду - по именам животных: «Бабочки», «Кузнечики», «Ёжики». Если у белорусских детских садов функция образовательная и воспитательная, то цель немецких - социализация. Обучать чтению и письму нельзя. Считается, если ребёнок пойдет в школу настолько подготовленным, ему будет неинтересно учиться. Однажды наша заведующая увидела, как ребёнок четырёх лет написал своё имя, и пришла в ужас. Попросила поговорить с его мамой и убедить её: малышу нужно играть, а письму он обучится потом.

В Германии дети не сидят в садах с 7 часов утра до 7 вечера. У нас есть утренние, дневные и вечерние группы. Дети должны большую часть времени проводить дома с семьёй. Женщине или мужчине с ребёнком дошкольного возраста полагается частичная занятость.



На зарплату воспитателя можно жить в достатке. Фото: АиФ / из личного архива Светланы Макаренко

Кстати, в каждой группе есть дети из семьи мигрантов. Это связано с тем, что в послевоенные годы нужно было восстановить экономику Германии и немецкое правительство привлекало дешёвую рабочую силу из других стран. Так вошло в обиход слово «гастарбайтер», которое с немецкого переводится как «гость-рабочий». Люди приезжали в основном из Турции. Потом они здесь обосновались, завели семьи. Так что видеть их внуков в садике - обычное дело.

Что касается зарплаты, то в Германии воспитатели зарабатывают больше, чем в Беларуси. Я живу в достатке: оплачиваю квартиру, путешествую, обеспечиваю семью.

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На страже закона

Это факт: у немцев распространено «стукачество». К доносам они относятся не так, как белорусы. Немцы искренне убеждены, что это благое дело, ведь таким образом они стоят на страже закона и помогают государству. «Стучат» тихо, но не испытывают угрызений совести. Если ты на машине нечаянно наедешь на чей-то газон и скроешься с места преступления, то тебе с большой вероятностью «прилетит» на почту штраф.

Но при этом немцы готовы поддержать, если у тебя есть сложности и они не сопряжены с нарушением закона.

Иммигранты

Германия - мультикультурная страна. Там дискриминации по национальному признаку не чувствуется. Немцы - воспитанный и сдержанный народ.

Беженцам, прибывающим из стран военных конфликтов, предоставляются такие же социальные условия, как гражданам Германии, если не лучше. Есть только одно «но»: практически всем им запрещено работать. Для меня это загадка. Ведь многие из них могут и даже хотят пойти на работу. Но разрешение они получают только через несколько лет.

Безработица расхолаживает людей, процветает криминал. Ведь тысячам людей натурально нечем заняться. Так почему им нельзя работать? Почему работающие немцы имеют худшие условия для жизни, чем неработающие беженцы? Милосердие - это хорошо, но в разумных пределах.

Пособие полагается не только беженцам, но и безработным жителям Германии. Человек, не имеющий работы, получает поддержку от государства в виде 400 евро в месяц. Германия оплатит и жильё, но в разумных пределах - оно должно быть площадью до 50 квадратных метров.

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Адаптация

Сейчас я живу в городе Эльмсхорн, он находится на территории бывшей Западной Германии. Это тихий и небольшой город с населением примерно в 50 тысяч. Мне нравится здешний размеренный темп жизни.

Раньше я не могла выразить свои мысли на немецком и урегулировать вопросы в таком же правовом аспекте, как в Беларуси. Но сейчас у меня нет особых языковых проблем. Я могу поддержать любую тему, решить вопросы в официальных инстанциях. В прошлом году я получила бессрочный трудовой контракт. Теперь у меня есть уверенность в завтрашнем дне: я могу брать кредиты, получить гражданство. Я интегрировалась в немецкое общество.

Поначалу я скучала по Беларуси, а сейчас - нет. Благодаря Интернету я могу быть в курсе всех новостей: как в стране, так и у моих близких. Бываю в Беларуси пару раз в год, мне этого хватает.