|
Немецкие ученые нашли свидетельства массового вымирания насекомых
Источник материала: Tut.by
Немецкие энтомологи нашли свидетельство начала массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров. Об этом
По словам ученых, насекомые, которые составляют две трети видового разнообразия животных, гибнут с угрожающей скоростью, что приведет к катастрофическим последствиям для пищевых цепей и экосистем. К такому выводу специалисты пришли на основе результатов отбора более 80 миллионов образцов членистоногих, который происходил в течение примерно 30 лет. Насекомые собирались с помощью ловушек в 63 местах вдоль берегов Рейна.
Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов. Членистоногие являются пищей для птиц, популяции которых тоже сокращаются. Исследователи считают, что Западная Европа может вскоре пройти «точку невозврата» из-за критического сокращения биоразнообразия, после чего природные экосистемы уже никогда не восстановятся в прежнем виде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)