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Немецкие ученые нашли свидетельства массового вымирания насекомых

01.07.2019 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкие энтомологи нашли свидетельство начала массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.


Фото с конкурса «Снимай науку-2019»

По словам ученых, насекомые, которые составляют две трети видового разнообразия животных, гибнут с угрожающей скоростью, что приведет к катастрофическим последствиям для пищевых цепей и экосистем. К такому выводу специалисты пришли на основе результатов отбора более 80 миллионов образцов членистоногих, который происходил в течение примерно 30 лет. Насекомые собирались с помощью ловушек в 63 местах вдоль берегов Рейна.

Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов. Членистоногие являются пищей для птиц, популяции которых тоже сокращаются. Исследователи считают, что Западная Европа может вскоре пройти «точку невозврата» из-за критического сокращения биоразнообразия, после чего природные экосистемы уже никогда не восстановятся в прежнем виде.

 
 
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Это может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров.
 
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