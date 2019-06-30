Театр киноактера открывает новое здание на проспекте Машерова, 33 премьерой

Источник материала: Tut.by

Театр-студия киноактера открывает новое здание театра по адресу пр-т Машерова, 33 премьерой спектакля «Фальшивая нота» по пьесе французского драматурга Дидье Карона в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Александра Ефремова .

Дидье Карон — современный французский драматург, режиссер, актер, руководитель одного из самых старых и популярных театров Michel в Париже. Пьеса «Фальшивая нота» написана автором в 2017 году, ее премьера состоялась на театральном фестивале в Авиньоне. Тема, раскрытая в «Фальшивой ноте», уровень художественности и эмоциональности сделали ее популярной и успешно реализуемой во многих странах западной и восточной Европы.

Всемирно известный дирижер Миллер только что завершил свой концерт в Женевской филармонии. Он недоволен своим оркестром и крайне раздражен. В его гримерной неожиданно появляется зритель, который специально приехал из Бельгии, чтобы присутствовать на этом концерте. Давний поклонник творчества Миллера, он жаждет получить автограф и фотографию маэстро на память. Но что стоит за этой встречей? Только ли желание выразить свой восторг или заранее заготовленный план? Встреча этих двух людей изменит жизнь каждого, превратившись в поединок, в результате которого поменяется мировоззрение и философия жизни обоих персонажей.

Спектакль «Фальшивая нота» — психологическая драма с элементами детектива, которая несет в себе неразрешимые вопросы морали, личного выбора и нравственной ответственности человека за свои поступки. Зрители не просто становятся наблюдателями за разворачивающейся драмой обнажения человеческой души, но и ее соучастниками.

Когда: 1 и 2 июля, 19.00. Где: пр-т Машерова, 33. Сколько: от 11 рублей 50 копеек. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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