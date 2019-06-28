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Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу

01.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школуВыбор школы был неслучаен. Именно  Лужковская средняя школа нашего района является  победителем  1-го открытого конкурса «Пришкольный участок,  как образовательная площадка для современных безопасных агротехнологий».

К участию в семинаре были  приглашены директора и учителя школ из Беларуси, Украины и Молдовы, которые уже являются участниками или заинтересованы в проекте «EU4Youth: «Школьный сад» для развития сельскохозяйственного предпринимательства», который финансируется  Европейским союзом.

По мнению руководителя проекта, Владимира Шевцова: «Семинар объединил  представителей более 40 наиболее активных сельских школ с пришкольными участками из разных государств и представляет современный опыт итальянского сельского хозяйства, закладывает основу создания международной сети школьных садов, как инструмента продвижения безопасных агротехнологий в сельские регионы наших стран». Более подробно об этом событии читайте в одном из ближайших номеров нашей  районной газеты.

Фото Ольги ЧЕРНЯВСКОЙ.Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школуУчастники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школуУчастники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу

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