Участники международного семинара по развитию школьных садов для учителей Беларуси, Украины и Молдовы с целью обмена опытом посетили Лужковскую среднюю школу

Источник материала: Клiч Радзiмы

Выбор школы был неслучаен. Именно Лужковская средняя школа нашего района является победителем 1-го открытого конкурса «Пришкольный участок, как образовательная площадка для современных безопасных агротехнологий».

К участию в семинаре были приглашены директора и учителя школ из Беларуси, Украины и Молдовы, которые уже являются участниками или заинтересованы в проекте «EU4Youth: «Школьный сад» для развития сельскохозяйственного предпринимательства», который финансируется Европейским союзом.

По мнению руководителя проекта, Владимира Шевцова: «Семинар объединил представителей более 40 наиболее активных сельских школ с пришкольными участками из разных государств и представляет современный опыт итальянского сельского хозяйства, закладывает основу создания международной сети школьных садов, как инструмента продвижения безопасных агротехнологий в сельские регионы наших стран». Более подробно об этом событии читайте в одном из ближайших номеров нашей районной газеты.

Фото Ольги ЧЕРНЯВСКОЙ.