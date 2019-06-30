Похолодание придет в Беларусь 2 июля. Жары не будет до конца недели

Источник материала: Ежедневник





С завтрашнего дня в Беларуси станет прохладнее, жара спадет. В середине недели на территорию страны начнет поступать более холодный воздух с севера Европы и температурный фон понизится.

Первый день июля выдался жарким. Однако уже завтра станет прохладнее. 2 июля в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 1-17 градусов тепла, по югу - 18-20 выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

В среду, 3 июля, преимущественно по северной части страны местами ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Ночью будет 8-15 выше нуля, днем в основном 15-22 градуса тепла, по юго-востоку страны воздух прогреется до плюс 24.

В четверг также ожидаются дожди. Ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, днем - плюс 15-22.

Аналогичная погода прогнозируется и в пятницу. Днем – всего 14-21 выше нуля, по югу страны воздух прогреется до плюс 22-25.