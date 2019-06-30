ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Похолодание придет в Беларусь 2 июля. Жары не будет до конца недели

01.07.2019 14:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Похолодание придет в Беларусь 2 июля. Жары не будет до конца недели

С завтрашнего дня в Беларуси станет прохладнее, жара спадет. В середине недели на территорию страны начнет поступать более холодный воздух с севера Европы и температурный фон понизится.

Первый день июля выдался жарким. Однако уже завтра станет прохладнее. 2 июля в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы.  Температура воздуха ночью составит 1-17 градусов тепла, по югу - 18-20 выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

В среду, 3 июля, преимущественно по северной части страны местами ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Ночью будет 8-15 выше нуля, днем в основном 15-22 градуса тепла, по юго-востоку страны воздух прогреется до плюс 24.

В четверг также ожидаются дожди. Ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, днем - плюс 15-22.

Аналогичная погода прогнозируется и в пятницу. Днем – всего 14-21 выше нуля, по югу страны воздух прогреется до плюс 22-25.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С завтрашнего дня в Беларуси станет прохладнее, жара спадет. В середине недели на территорию страны начнет поступать более холодный воздух с севера Европы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парад атлетов и спецэффекты: Европейские игры в Минске закрылись красочным шоу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика