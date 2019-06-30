|
Почему Беларусь не идет на главную уступку Евросоюзу?
Источник материала: Партизан
Смертная казнь в Беларуси стала одним из главных раздражителей в отношениях нашей страны с европейскими структурами.
Но почему так произошло и что мешает Минску пойти навстречу требованиям ЕС? Об этом в очередном выпуске «Разжевано».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертная казнь в Беларуси стала одним из главных раздражителей в отношениях нашей страны с европейскими структурами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)