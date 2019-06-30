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Почему Беларусь не идет на главную уступку Евросоюзу?

01.07.2019 14:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смертная казнь в Беларуси стала одним из главных раздражителей в отношениях нашей страны с европейскими структурами.

Почему Беларусь не идет на главную уступку Евросоюзу?
Но почему так произошло и что мешает Минску пойти навстречу требованиям ЕС? Об этом в очередном выпуске «Разжевано». 



 
Теги: Минск
 
 
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Смертная казнь в Беларуси стала одним из главных раздражителей в отношениях нашей страны с европейскими структурами.
 
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