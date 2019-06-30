В частности, жителю Минска при заключении кредитного договора в банке на сумму 15 тысяч рублей в пакет документов вложили договор добровольного страхования медицинских расходов, приводят пример в ведомстве.





"Страховой взнос в размере 406 рублей банк включил в сумму выдаваемого кредита. Расторгнуть договор страхования в банке отказались: клиенту пояснили, что сделать это можно только в страховой компании. Таким образом, для подачи заявления о расторжении договора страхования ему пришлось ехать к страховщику, а затем в другой банк за получением части страхового взноса (за вычетом расходов страховой компании), - уточняют в КГК. - С аналогичными ситуациями сталкиваются и другие клиенты банков".





В этой ситуации в КГК решили провести на своем сайте опрос населения по оформлению договоров добровольного страхования при получении банковских услуг. В ведомстве рассчитывают, что это поможет выработать предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.





Респондентам предлагают ответить на 7 вопросов, в том числе о добровольности заключения договора страхования при получении банковских услуг, возможности выбора страховой компании, полноте информирования об условиях страхования и расторжения договора. Ответить на вопросы можно на сайте ведомства до 31 июля.









Напомним, с 29 октября прошлого года белорусские банки не могут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, а также навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора. Это предусмотрено изменениями в Банковский кодекс.





Еще в 2017 году Нацбанк направил в коммерческие банки рекомендации для повышения качества услуг для населения. Среди прочего банкам рекомендовали использовать при оформлении договоров шрифт Times New Roman размером не меньше 12 пунктов.





Нацбанк также рекомендует банкам не навязывать клиентам страховые и другие услуги при заключении кредитных договоров. При этом клиент, который все-таки решил оформить страховку, должен иметь право выбора услуг как минимум трех страховых организаций.





Банкам также рекомендуют включать в кредитные договоры все существенные условия, определенные законодательством, а также иные условия, которые влияют на размер процентов за пользование кредитом.