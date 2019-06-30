Имейте ввиду: со среды резко похолодает - ночью всего +6°С!









Завтра, 2 июля, погоду Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, в ночные часы по югу страны скажется влияние фронтального раздела.





Ожидается переменная облачность. В отдельных районах страны, а ночью по Брестской и Гомельской областям на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы.





Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, по югу +18..+20°С, максимальная в середине дня +20..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.





3 июля по южной половине страны погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, по северной половине скажется влияние прохладных и неустойчивых воздушных масс, перемещающихся с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями.





Преимущественно по северной половине страны местами кратковременные дожди. Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +15..+22°С, по юго-востоку до +24°С.









4 июля на территорию страны с севера Балтики продолжит распространяться прохладная неустойчивая воздушная масса. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем +15..+22°С.





Такая прохладная и дождливая погода продержится как минимум до конца недели.