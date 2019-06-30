ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Имейте ввиду: со среды резко похолодает - ночью всего +6°С!

01.07.2019 14:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

2 июля в Беларуси будет еще тепло, а с 3-го будем мерзнуть.



Завтра, 2 июля, погоду Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, в ночные часы по югу страны скажется влияние фронтального раздела. 

Ожидается переменная облачность. В отдельных районах страны, а ночью по Брестской и Гомельской областям на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы. 

Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, по югу +18..+20°С, максимальная в середине дня +20..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

3 июля по южной половине страны погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, по северной половине скажется влияние прохладных и неустойчивых воздушных масс, перемещающихся с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. 

Преимущественно по северной половине страны местами кратковременные дожди. Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +15..+22°С, по юго-востоку до +24°С.


4 июля на территорию страны с севера Балтики продолжит распространяться прохладная неустойчивая воздушная масса. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем +15..+22°С.

Такая прохладная и дождливая погода продержится как минимум до конца недели.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июля в Беларуси будет еще тепло, а с 3-го будем мерзнуть.
 
Новости дня
Новости разные
 
Операция «Багратион». Днепровский рубеж замполита Ганула
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика