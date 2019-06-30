США отказались от санкций против российских олигархов из-за Дерипаски









Открытым медиа » два собеседника-финансиста, близкие к администрации Трампа. Администрация президента Дональда Трампа была настолько напугана последствиями санкций в отношении Олега Дерипаски и принадлежавших ему компаний, что решила не накладывать санкции на других российских миллиардеров, рассказали «» два собеседника-финансиста, близкие к администрации Трампа.





Эту информацию подтвердили два сотрудника аппарата Палаты представителей Конгресса США, а также два источника, близких к Минфину США (ответственное за санкции Управление по контролю над иностранными активами — OFAC — является подразделением Минфина).





То, что у США нет намерений вводить санкции против российских бизнесменов в обозримом будущем, подтверждают человек, близкий к Государственному департаменту, и американский консультант по GR. По словам последнего, решение администрации отказаться от санкций против крупных российских бизнесменов могло быть неофициально принято еще в конце весны — начале лета 2018 года.





«Консультанты в финансовом секторе получали запросы от Минфина о деятельности российских олигархов. Но летом 2018 года они прекратились, что указывает: ведомство, скорее всего, потеряло интерес к этой теме», — объясняет он. «Последующие действия администрации [отсутствие новых персональных санкций против участников списка Forbes. — Прим. «Открытых медиа"] говорят сами за себя», — добавляет источник.









Кого это касается

В августе 2017 года Конгресс США принял Закон о противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA), который был подписан президентом Трампом. Он ужесточил антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине, и ограничил президента в возможности отменять ограничения без одобрения Конгресса.





Кроме того, конгрессмены обязали профильные ведомства США подготовить список российских олигархов, политиков и чиновников, близких к президенту Владимиру Путину.





Партнеры Аркадия Ротенберга по аэропорту Шереметьево Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько вскоре после включения в «кремлевский список» наняли в США лоббистскую компанию Qorvis MSLGROUP.





Как показывают подсчеты «Открытых медиа», по итогам 2018 года Пономаренко и Скоробогатько оказались лидерами среди россиян и российских компаний по расходам на лоббизм в США. В первом квартале 2019 года они единственные продолжили тратить деньги на американских лоббистов, свидетельствуют данные лоббистского раскрытия Сената США.





Документ, получивший неофициальное название «кремлевский доклад», был опубликован в январе 2018 года. Как выяснилось, Минфин США при его составлении ориентировался на рейтинг российского Forbes.





В результате в списке оказалась первая сотня рейтинга почти в полном составе — 96 человек, в том числе Дерипаска, Петр Авен, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Прохоров, Борис Минц, Юрий Мильнер, Александр Мамут и другие бизнесмены c состоянием, оцененным на момент публикации списка в $1 млрд и более.





Попадание в «кремлевский доклад» само по себе не означало санкций, однако существенно увеличивало их риск в будущем. У «кремлевского доклада» нет сроков давности.





Что случилось с Дерипаской

В начале апреля 2018 года Минфин США внес в санкционный список Дерипаску и структуры, в которых ему принадлежало более 50%, в том числе En+ и одного из крупнейших производителей алюминия в мире UC Rusal, а также группу ГАЗ. Это означало заморозку всех активов российского бизнесмена в американской юрисдикции, запрет на его въезд в США и запрет для американских граждан и компаний вести с Дерипаской и его компаниями какие-либо коммерческие дела.





Вместе с российским миллиардером в «черном списке» Минфина оказались другие фигуранты «кремлевского списка» — бизнесмены Виктор Вексельберг, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов. Последнего Минфин назвал «зятем Путина».









«К апрелю 2018 года администрация Трампа уже какое-то время работала над санкциями против Дерипаски, потому что их, очевидно, требовали в Конгрессе, — рассказал „Открытым медиа“ собеседник, близкий к Государственному департаменту. — Однако администрация оказалась совершенно не готова к реакции мировых рынков на санкции, они не просчитали этот момент».





Ввод санкций вызвал мгновенный обвал стоимости акций En+ и UC Rusal. За 4 дня цена бумаг En+ на Лондонской бирже, где они начали торговаться только за полгода до введения санкций, упала на 40%. Торги пришлось остановить. На Гонконгской бирже UC Rusal подешевел в два раза, на Московской — на четверть. Столь резкое падение вызвало снижение ключевых российских индексов: РТС — снизился почти на 10%, а индекс Московской биржи — на 7%.





Другие попавшие под санкции российские бизнесмены потеряли значительные средства. Потери Вексельберга из-за санкций Минфин США оценил в $3 млрд или примерно четверть состояния, Forbes — в $2,9 млрд. Состояние Кирилла Шамалова до ввода санкций достигало $1,4 млрд.





Как писал Forbes в 2018 году, санкции не оказали на него никакого влияния. Однако в 2019 году Forbes вычеркнул Шамалова из списка миллиардеров из-за продажи им долей в главном активе — «Сибуре».





По оценкам лоббистской и коммуникационной компании Mercury, состояние Дерипаски из-за введения санкций снизилось на $2 млрд. Forbes оценивает его потери еще больше — в $3,1 млрд. В 2019 году состояние Дерипаски, по подсчетам издания, составляло $3,1 млрд. Сам Дерипаска в иске, поданном к Минфину США в марте 2019, оценил свои потери в $7,5 млрд или 81% состояния.



Почему санкции для компаний Дерипаски пришлось отложить

Вскоре выяснилось, что санкции против Дерипаски привели к появлению мощнейшего лобби, которое выступило за их отмену или смягчение, рассказывают несколько собеседников «Открытых медиа».





В случае с Дерипаской санкции и их реализация были спонтанным и плохо подготовленным решением, объясняет один из них. Оно казалось плохо обоснованным: ведь Дерипаска не был центральной фигурой в скандале с вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году, считает собеседник «Открытых медиа».





«Было не очень понятно, почему в качестве жертвы был выбран именно он, в то время как другие очевидные мишени остались не тронуты», — заключает собеседник. Многие эксперты полагали, что причиной стали не какие-либо объективные доказательства причастности российского миллиардера к вмешательству, а проблемы с имиджем бизнесмена.





В 2009 году Дерипаске пришлось нанять американскую юридическую и коммуникационную компанию Endeavor для получения визы в США. Дать визу бизнесмену просил даже министр иностранных дел России Сергей Лавров.





Например, журналисты американских СМИ, с лета 2017 года писавшие о возможной причастности Дерипаски к вмешательству в президентские выборы, не забывали напомнить, что у россиянина еще с 2000-х годов были проблемы с въездом в США.









Скандал вокруг приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года начался в разгар президентской кампании. Сначала появились сообщения о русских хакерах, получивших доступ к почте демократической партии США, потом разведка «с высокой степенью уверенности» сообщила об атаках на компьютерные системы страны по приказу российского президента Владимира Путина.





Вскоре людей из окружения Трампа начали подозревать в тесных контактах с Москвой, а именно — с российскими агентами, бывшими и действующими чиновниками, госменеджерами и близкими к Кремлю бизнесменами. Однако расследование спецпрокурора Роберта Мюллера так и не нашло достаточно доказательств координации действий между окружением Трампа и Кремлем.





Но одно дело публикации, а другое дело санкции, обвалившие рынок. После их введения администрация Трампа столкнулась с сильным давлением как со стороны самого российского бизнесмена, так и со стороны различных крупных финансовых институтов, особенно хедж-фондов, которые тесно взаимодействовали с компаниями Дерипаски, говорит источник, близкий к Госдепу. Его слова подтверждает собеседник в финансовом секторе.





Санкции вызвали недовольство у части финансистов: среди них были те, кто продолжал инвестировать в En+ и UC Rusal даже после того, как угроза санкций стала очевидной, добавляет собеседник «Открытых медиа» в финансовом секторе.





Уже в конце апреля, меньше чем через месяц после введения санкций, OFAC частично отложил их вступление в силу, разрешив контрагентам работать с ценными бумагами En+ на несколько месяцев больше чем планировалось (поначалу Минфин предписал завершить бизнес-операции с En+ и Rusal до 5 июня 2018 года и избавиться от их акций и долговых обязательств до 7 мая). В дальнейшем Минфин США еще десять раз продлевал этот дедлайн.





Как лоббисты Дерипаски добились отмены санкций

В мае 2018 года назначенный после введения санкций председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер нанял американскую лоббистскую и коммуникационную компанию Mercury. Она должна была помочь ему договориться с властями США об отстранении Дерипаски от контроля и руководства над En+ и снятии санкций с компании. Mercury развернула активную деятельность.





Как писали «Открытые медиа», для работы с Баркером компания привлекла бывшего сенатора-республиканца от Луизианы Дэвида Виттера. Он призвал послов Франции, Ирландии, Австралии, Ямайки и других государств поддержать «план Баркера» по выводу En+ из-под санкций. В разосланных послам материалах Mercury подчеркивалась значимость En+ для мировой экономики и необходимость уберечь компанию от национализации или покупки китайцами.





Как утверждала Mercury, к одному из этих вариантов и привело бы действие санкций. Призывы лоббистов не остались без ответа.





В итоге США 27 января 2019 года сняли санкции с En+, UC Rusal и «ЕвроСибЭнерго» в обмен на согласие Дерипаски отказаться от контроля и управления над ними. Санкции против самого бизнесмена и его группы «ГАЗ» продолжают действовать.





«После всей этой истории они [администрация Трампа — прим. «Открытые медиа"] действуют крайне аккуратно», — говорит близкий к Госдепу собеседник. Его слова подтверждают другие источники. «Администрация Трампа не настроена на агрессивные действия сейчас, особенно в контексте напряженной ситуации с Ираном. Без каких-либо новых серьезных поводов или открывшихся фактов новые санкции маловероятны», — соглашается консультант по GR.









Кто на очереди

Если российские миллиардеры оказались выведены из-под удара, то для предприятий военно-промышленного комплекса угроза санкций по-прежнему высока, предупреждает консультант по GR. Другие собеседники «Открытых медиа», близкие к правительственным структурам США, с этой точкой зрения согласны. Под санкциями может оказаться и стратегический проект России — «Северный поток — 2», следует из их слов.





Весьма вероятным остается введение санкций по «делу Скрипаля», объясняет собеседник «Открытых медиа». Формальным основанием для возможного нового раунда санкций является американский «Закон о запрете и контроле над биологическим и химическим оружием» 1991 года.





США считают, что Россия применила химическое оружие против своих граждан, попытавшись отравить Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. Москва отрицает свою причастность к этому инциденту. Среди мер, которые могут угрожать России, — понижение статуса дипломатических отношений и запрет на полеты для государственных авиакомпаний в США.





Санкции за предполагаемые нарушения Россией международных норм по обращению с химическим оружием являются прерогативой Государственного департамента, который с августа 2018 года неоднократно публично предупреждал о них, однако до сих пор не вводил.





Жертвой санкций США может стать один из флагманских проектов «Газпрома» — газопровод «Северный поток-2», признает близкий к Государственному департаменту собеседник. Оператор газопровода, швейцарская компания Nord Stream 2 — дочка «Газпрома». Финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран в июне 2019 года оценивал инвестиции в проект в $8,5 млрд.





В 2018 году Nord Stream 2 стал лидером среди швейцарских компаний и лиц по расходам на лоббизм в США. Оператор газопровода потратил на эти цели $1,86 млн, подсчитали «Открытые медиа» на основе данных лоббистского реестра Сената США.





Последние полтора года Трамп регулярно публично критикует проект, который, по его словам, усилит зависимость Германии и Европы от российского газа, а Кремлю позволит получить стабильный источник дохода. По словам собеседника «Открытых медиа», администрация Трампа, включая сам Госдеп, уже более года полностью готова к вводу санкций против Nord Stream 2.









«Конгресс никак не будет мешать санкциям против Nord Stream 2. Все ждут отмашки из Белого Дома, которая никак не наступает. Именно там — последнее препятствие. Трамп пока противится санкциям, потому что рассчитывает использовать их угрозу в качестве рычага давления на Германию», — говорит человек, близкий к Госдепартаменту.





При этом собеседники «Открытых медиа» предупреждают, что администрация Трампа склонна действовать внезапно, в том числе и при введений санкций. «В Америке Трампа ничто не является реальным, но все становится возможным», — иронизирует консультант по GR.





Представители Белого дома, Министерства финансов США и Государственного департамента не ответили на запрос «Открытых медиа».