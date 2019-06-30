ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США отказались от санкций против российских олигархов из-за Дерипаски

01.07.2019 14:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вместо миллиардеров среди вероятных кандидатов в американский «черный список» оказался «Северный поток-2».



Администрация президента Дональда Трампа была настолько напугана последствиями санкций в отношении Олега Дерипаски и принадлежавших ему компаний, что решила не накладывать санкции на других российских миллиардеров, рассказали «Открытым медиа» два собеседника-финансиста, близкие к администрации Трампа.

Эту информацию подтвердили два сотрудника аппарата Палаты представителей Конгресса США, а также два источника, близких к Минфину США (ответственное за санкции Управление по контролю над иностранными активами — OFAC — является подразделением Минфина).

То, что у США нет намерений вводить санкции против российских бизнесменов в обозримом будущем, подтверждают человек, близкий к Государственному департаменту, и американский консультант по GR. По словам последнего, решение администрации отказаться от санкций против крупных российских бизнесменов могло быть неофициально принято еще в конце весны — начале лета 2018 года.

«Консультанты в финансовом секторе получали запросы от Минфина о деятельности российских олигархов. Но летом 2018 года они прекратились, что указывает: ведомство, скорее всего, потеряло интерес к этой теме», — объясняет он. «Последующие действия администрации [отсутствие новых персональных санкций против участников списка Forbes. — Прим. «Открытых медиа"] говорят сами за себя», — добавляет источник.


Кого это касается

В августе 2017 года Конгресс США принял Закон о противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA), который был подписан президентом Трампом. Он ужесточил антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине, и ограничил президента в возможности отменять ограничения без одобрения Конгресса.

Кроме того, конгрессмены обязали профильные ведомства США подготовить список российских олигархов, политиков и чиновников, близких к президенту Владимиру Путину.

Партнеры Аркадия Ротенберга по аэропорту Шереметьево Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько вскоре после включения в «кремлевский список» наняли в США лоббистскую компанию Qorvis MSLGROUP. 

Как показывают подсчеты «Открытых медиа», по итогам 2018 года Пономаренко и Скоробогатько оказались лидерами среди россиян и российских компаний по расходам на лоббизм в США. В первом квартале 2019 года они единственные продолжили тратить деньги на американских лоббистов, свидетельствуют данные лоббистского раскрытия Сената США.

Документ, получивший неофициальное название «кремлевский доклад», был опубликован в январе 2018 года. Как выяснилось, Минфин США при его составлении ориентировался на рейтинг российского Forbes. 

В результате в списке оказалась первая сотня рейтинга почти в полном составе — 96 человек, в том числе Дерипаска, Петр Авен, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Прохоров, Борис Минц, Юрий Мильнер, Александр Мамут и другие бизнесмены c состоянием, оцененным на момент публикации списка в $1 млрд и более.

Попадание в «кремлевский доклад» само по себе не означало санкций, однако существенно увеличивало их риск в будущем. У «кремлевского доклада» нет сроков давности.

Что случилось с Дерипаской

В начале апреля 2018 года Минфин США внес в санкционный список Дерипаску и структуры, в которых ему принадлежало более 50%, в том числе En+ и одного из крупнейших производителей алюминия в мире UC Rusal, а также группу ГАЗ. Это означало заморозку всех активов российского бизнесмена в американской юрисдикции, запрет на его въезд в США и запрет для американских граждан и компаний вести с Дерипаской и его компаниями какие-либо коммерческие дела. 

Вместе с российским миллиардером в «черном списке» Минфина оказались другие фигуранты «кремлевского списка» — бизнесмены Виктор Вексельберг, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов. Последнего Минфин назвал «зятем Путина».


«К апрелю 2018 года администрация Трампа уже какое-то время работала над санкциями против Дерипаски, потому что их, очевидно, требовали в Конгрессе, — рассказал „Открытым медиа“ собеседник, близкий к Государственному департаменту. — Однако администрация оказалась совершенно не готова к реакции мировых рынков на санкции, они не просчитали этот момент».

Ввод санкций вызвал мгновенный обвал стоимости акций En+ и UC Rusal. За 4 дня цена бумаг En+ на Лондонской бирже, где они начали торговаться только за полгода до введения санкций, упала на 40%. Торги пришлось остановить. На Гонконгской бирже UC Rusal подешевел в два раза, на Московской — на четверть. Столь резкое падение вызвало снижение ключевых российских индексов: РТС — снизился почти на 10%, а индекс Московской биржи — на 7%.

Другие попавшие под санкции российские бизнесмены потеряли значительные средства. Потери Вексельберга из-за санкций Минфин США оценил в $3 млрд или примерно четверть состояния, Forbes — в $2,9 млрд. Состояние Кирилла Шамалова до ввода санкций достигало $1,4 млрд. 

Как писал Forbes в 2018 году, санкции не оказали на него никакого влияния. Однако в 2019 году Forbes вычеркнул Шамалова из списка миллиардеров из-за продажи им долей в главном активе — «Сибуре».

По оценкам лоббистской и коммуникационной компании Mercury, состояние Дерипаски из-за введения санкций снизилось на $2 млрд. Forbes оценивает его потери еще больше — в $3,1 млрд. В 2019 году состояние Дерипаски, по подсчетам издания, составляло $3,1 млрд. Сам Дерипаска в иске, поданном к Минфину США в марте 2019, оценил свои потери в $7,5 млрд или 81% состояния.


Почему санкции для компаний Дерипаски пришлось отложить

Вскоре выяснилось, что санкции против Дерипаски привели к появлению мощнейшего лобби, которое выступило за их отмену или смягчение, рассказывают несколько собеседников «Открытых медиа».

В случае с Дерипаской санкции и их реализация были спонтанным и плохо подготовленным решением, объясняет один из них. Оно казалось плохо обоснованным: ведь Дерипаска не был центральной фигурой в скандале с вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году, считает собеседник «Открытых медиа». 

«Было не очень понятно, почему в качестве жертвы был выбран именно он, в то время как другие очевидные мишени остались не тронуты», — заключает собеседник. Многие эксперты полагали, что причиной стали не какие-либо объективные доказательства причастности российского миллиардера к вмешательству, а проблемы с имиджем бизнесмена.

В 2009 году Дерипаске пришлось нанять американскую юридическую и коммуникационную компанию Endeavor для получения визы в США. Дать визу бизнесмену просил даже министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Например, журналисты американских СМИ, с лета 2017 года писавшие о возможной причастности Дерипаски к вмешательству в президентские выборы, не забывали напомнить, что у россиянина еще с 2000-х годов были проблемы с въездом в США.


Скандал вокруг приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года начался в разгар президентской кампании. Сначала появились сообщения о русских хакерах, получивших доступ к почте демократической партии США, потом разведка «с высокой степенью уверенности» сообщила об атаках на компьютерные системы страны по приказу российского президента Владимира Путина. 

Вскоре людей из окружения Трампа начали подозревать в тесных контактах с Москвой, а именно — с российскими агентами, бывшими и действующими чиновниками, госменеджерами и близкими к Кремлю бизнесменами. Однако расследование спецпрокурора Роберта Мюллера так и не нашло достаточно доказательств координации действий между окружением Трампа и Кремлем.

Но одно дело публикации, а другое дело санкции, обвалившие рынок. После их введения администрация Трампа столкнулась с сильным давлением как со стороны самого российского бизнесмена, так и со стороны различных крупных финансовых институтов, особенно хедж-фондов, которые тесно взаимодействовали с компаниями Дерипаски, говорит источник, близкий к Госдепу. Его слова подтверждает собеседник в финансовом секторе. 

Санкции вызвали недовольство у части финансистов: среди них были те, кто продолжал инвестировать в En+ и UC Rusal даже после того, как угроза санкций стала очевидной, добавляет собеседник «Открытых медиа» в финансовом секторе.

Уже в конце апреля, меньше чем через месяц после введения санкций, OFAC частично отложил их вступление в силу, разрешив контрагентам работать с ценными бумагами En+ на несколько месяцев больше чем планировалось (поначалу Минфин предписал завершить бизнес-операции с En+ и Rusal до 5 июня 2018 года и избавиться от их акций и долговых обязательств до 7 мая). В дальнейшем Минфин США еще десять раз продлевал этот дедлайн.

Как лоббисты Дерипаски добились отмены санкций

В мае 2018 года назначенный после введения санкций председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер нанял американскую лоббистскую и коммуникационную компанию Mercury. Она должна была помочь ему договориться с властями США об отстранении Дерипаски от контроля и руководства над En+ и снятии санкций с компании. Mercury развернула активную деятельность. 

Как писали «Открытые медиа», для работы с Баркером компания привлекла бывшего сенатора-республиканца от Луизианы Дэвида Виттера. Он призвал послов Франции, Ирландии, Австралии, Ямайки и других государств поддержать «план Баркера» по выводу En+ из-под санкций. В разосланных послам материалах Mercury подчеркивалась значимость En+ для мировой экономики и необходимость уберечь компанию от национализации или покупки китайцами. 

Как утверждала Mercury, к одному из этих вариантов и привело бы действие санкций. Призывы лоббистов не остались без ответа.

В итоге США 27 января 2019 года сняли санкции с En+, UC Rusal и «ЕвроСибЭнерго» в обмен на согласие Дерипаски отказаться от контроля и управления над ними. Санкции против самого бизнесмена и его группы «ГАЗ» продолжают действовать.

«После всей этой истории они [администрация Трампа — прим. «Открытые медиа"] действуют крайне аккуратно», — говорит близкий к Госдепу собеседник. Его слова подтверждают другие источники. «Администрация Трампа не настроена на агрессивные действия сейчас, особенно в контексте напряженной ситуации с Ираном. Без каких-либо новых серьезных поводов или открывшихся фактов новые санкции маловероятны», — соглашается консультант по GR.


Кто на очереди

Если российские миллиардеры оказались выведены из-под удара, то для предприятий военно-промышленного комплекса угроза санкций по-прежнему высока, предупреждает консультант по GR. Другие собеседники «Открытых медиа», близкие к правительственным структурам США, с этой точкой зрения согласны. Под санкциями может оказаться и стратегический проект России — «Северный поток — 2», следует из их слов.

Весьма вероятным остается введение санкций по «делу Скрипаля», объясняет собеседник «Открытых медиа». Формальным основанием для возможного нового раунда санкций является американский «Закон о запрете и контроле над биологическим и химическим оружием» 1991 года. 

США считают, что Россия применила химическое оружие против своих граждан, попытавшись отравить Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. Москва отрицает свою причастность к этому инциденту. Среди мер, которые могут угрожать России, — понижение статуса дипломатических отношений и запрет на полеты для государственных авиакомпаний в США.

Санкции за предполагаемые нарушения Россией международных норм по обращению с химическим оружием являются прерогативой Государственного департамента, который с августа 2018 года неоднократно публично предупреждал о них, однако до сих пор не вводил.

Жертвой санкций США может стать один из флагманских проектов «Газпрома» — газопровод «Северный поток-2», признает близкий к Государственному департаменту собеседник. Оператор газопровода, швейцарская компания Nord Stream 2 — дочка «Газпрома». Финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран в июне 2019 года оценивал инвестиции в проект в $8,5 млрд.

В 2018 году Nord Stream 2 стал лидером среди швейцарских компаний и лиц по расходам на лоббизм в США. Оператор газопровода потратил на эти цели $1,86 млн, подсчитали «Открытые медиа» на основе данных лоббистского реестра Сената США.

Последние полтора года Трамп регулярно публично критикует проект, который, по его словам, усилит зависимость Германии и Европы от российского газа, а Кремлю позволит получить стабильный источник дохода. По словам собеседника «Открытых медиа», администрация Трампа, включая сам Госдеп, уже более года полностью готова к вводу санкций против Nord Stream 2.


«Конгресс никак не будет мешать санкциям против Nord Stream 2. Все ждут отмашки из Белого Дома, которая никак не наступает. Именно там — последнее препятствие. Трамп пока противится санкциям, потому что рассчитывает использовать их угрозу в качестве рычага давления на Германию», — говорит человек, близкий к Госдепартаменту.

При этом собеседники «Открытых медиа» предупреждают, что администрация Трампа склонна действовать внезапно, в том числе и при введений санкций. «В Америке Трампа ничто не является реальным, но все становится возможным», — иронизирует консультант по GR.

Представители Белого дома, Министерства финансов США и Государственного департамента не ответили на запрос «Открытых медиа».

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо миллиардеров среди вероятных кандидатов в американский «черный список» оказался «Северный поток-2».
 
Новости дня
Новости разные
 
Цена деноминации. Куда убежали цены за три года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика