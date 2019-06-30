Неизвестный объект упал и взорвался на Кипре. Подозревают, что это российская ракета









Инцидент произошел в ночь с 30 июня на 1 июля в районе поселения Ташкент, в 20 километрах от Никосии. В небе был виден свет, а звуки трех громких взрывов были слышны за много миль вокруг, рассказали очевидцы. После взрыва начался пожар, но жертв и пострадавших нет.





Агентство со ссылкой на местные СМИ пишет, что случившееся может быть связано с обстрелом Сирии Израилем. По словам президента Северного Кипра Мустафы Акынджи, в стране ведется расследование.





Объект взорвался в воздухе, объяснил министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай. По его словам, найденные фрагменты указывают на то, что это могла быть или ракета, или беспилотник с боеприпасами.









По предварительным оценкам, взорвавшийся объект может быть ракетой С-200 российского производства, которая используется сирийской системой противовоздушной обороны.