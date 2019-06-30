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Неизвестный объект упал и взорвался на Кипре. Подозревают, что это российская ракета
Источник материала: Партизан
Неопознанный объект, который может быть фрагментом ракеты или летательным аппаратом, упал на территориях признанного только Турцией Северного Кипра, сообщает Reuters
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Инцидент произошел в ночь с 30 июня на 1 июля в районе поселения Ташкент, в 20 километрах от Никосии. В небе был виден свет, а звуки трех громких взрывов были слышны за много миль вокруг, рассказали очевидцы. После взрыва начался пожар, но жертв и пострадавших нет.
Агентство со ссылкой на местные СМИ пишет, что случившееся может быть связано с обстрелом Сирии Израилем. По словам президента Северного Кипра Мустафы Акынджи, в стране ведется расследование.
Объект взорвался в воздухе, объяснил министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай. По его словам, найденные фрагменты указывают на то, что это могла быть или ракета, или беспилотник с боеприпасами.
По предварительным оценкам, взорвавшийся объект может быть ракетой С-200 российского производства, которая используется сирийской системой противовоздушной обороны.
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Неопознанный объект, который может быть фрагментом ракеты или летательным аппаратом, упал на территориях признанного только Турцией Северного Кипра, сообщает...
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