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До встречи в Кракове: как проходило закрытие минских Евроигр
01.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главы России, Беларуси, Армении и Таджикистана посетили церемонию закрытия Вторых Европейских игр. На церемонии с участием спортсменов и волонтеров присутствовало 22 тысячи зрителей, отмечает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.
Грандиозный спортивный форум в Минске должен был завершиться соответствующим – грандиозным – образом. И люди, пришедшие накануне вечером на местный стадион «Динамо», стали свидетелями великолепного шоу.
Шоу продолжалось около трех часов и состояло из 14 тематических частей. Зрители увидели театрализованные представления и выступления популярных исполнителей. А спортсмены и волонтеры, которые прошли круг почета перед трибунами, устроили в центре арены импровизированную танцевальную площадку.
Перед церемонией закрытия Европейских игр президент России Владимир Путин посетил несколько соревнований с участием российских спортсменов.
Во дворце спорта «Уручье» в финале турнира по боксу глава страны поддержал Муслима Гаджимагомедова. И вдохновленный тяжеловес взял «золото», победив белоруса Владислава Смягликова. Также Путин побывал на соревнованиях гимнастов, где в воскресенье россияне выиграли две золотые и три серебряные медали.
По окончании победных выступлений российских спортсменов Путин встретился с ними и поблагодарил команду за отличные результаты в Минске. В ответ атлеты преподнесли президенту куртку сборной России.
Президент России и спортсмены сделали совместное фото, после чего глава государства еще раз поздравил сборную с победой в общекомандном зачете.
В воскресенье у Владимира Путина состоялась и еще одна встреча на спортивную тематику – в Минске он пообщался с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
В Минске российская сборная завоевала 109 наград, 44 из них золотые. Второе место заняла белорусская команда. В ее активе 69 медалей. Третьими стали украинские спортсмены.
Рекордсменкой по количеству наград среди россиян стала представительница художественной гимнастики Дина Аверина. На ее счету три золота, а также серебро и бронза.
Ну, а самым медалеемким видом спорта для российской команды оказалось самбо. В этом турнире было завоевано 18 наград. Из них семь – высшего достоинства.
Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в Кракове. Отмечу, что представители польского города побывали в Минске, и белорусские организаторы поделились с коллегами опытом проведения этих масштабных соревнований.
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В Минске российская сборная завоевала 109 наград, 44 из них золотые. Второе место заняла белорусская команда, в ее активе 69 медалей. Третьими стали украинские...
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