Белорусы заключили в Таджикистане 14 выгодных соглашений

Источник материала: Аргументы и факты

«Надеемся, что это «первая ласточка», которая позволит нам в дальнейшем более широко войти на таджикский рынок», - сказал первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь МАКАР.

Под лежачий камень вода не течет. Поэтому, какие бы качественные товары ни выпускали предприятия, без активного продвижения бренда о них вряд ли узнают потребители.

Самый верный способ себя показать во всей красе, а заодно и людей посмотреть, - участие в международных выставках и ярмарках, на которых можно «прощупать» новые рынки сбыта и найти новых деловых партнеров.

Согдийский вектор

Международная торговая ярмарка «Сугд-2019», которая в конце июня в шестой раз прошла в Согдийской области Таджикистана – городе Худжанде, традиционно собрала участников из разных стран, в частности, из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Китая, Афганистана. В нынешнем году особое внимание было уделено туристическому бизнесу, текстильной продукции, ремеслам и пищевой промышленности. Гости Худжанда, без сомнения, были впечатлены обилием знаменитых таджикских фруктов и овощей от местных декханских хозяйств, а также распробовали и оценили экзотические сладости, например, из шелковицы и льна. Бойко шла торговля штапельными тканями с национальным орнаментом, тюбетейками, платьями из иката. Благодаря экспозициям ремесленников у посетителей не возникало вопросов, какие сувениры и подарки везти из Таджикистана: уникальные живописные картины на коже, кундаль (возрожденное древнее изобразительное искусство), керамику...

Председатель Согдийской области Раджаббой АХМАДЗОДА отметил: «За свою короткую историю торговая ярмарка «Сугд», уже ставшая визитной карточкой региона, зарекомендовала себя как эффективная выставочная и дискуссионная площадка, объединяющая производителей не только со всего Таджикистана, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья, ведущих представителей экспертного сообщества и отраслевых специалистов».

Белорусская делегация, как напомнил Посол Беларуси в Таджикистане Олег ИВАНОВ, уже не в первый раз с удовольствием принимала участие в ярмарке «Сугд». «Выражаю искреннюю благодарность председателю Согдийской области Раджаббою Ахмадзода за то, что в нынешнем году пригласили принять участие новых партнеров из Беларуси – представителей Минской области», - подчеркнул дипломат.

Перспективное сотрудничество

Дебютное участие в ярмарке для предприятий мясомолочной отрасли Минской области оказалось удачным. Интерес к белорусской «молочке» и мясным изделиям у посетителей выставки был огромный: дегустационная продукция закончилась очень быстро – таким был наплыв людей на стенде. Представители таджикской компании, занимающейся поставками белорусской молочной продукции, отметили, что присутствие на ярмарке только подтвердило правильность выбранного направления: «Мы работаем всего полгода, и за это время белорусские молочные продукты - глазированные сырки, молоко, сухое молоко, сливочное масло - раскупалась очень хорошо. На ярмарке была представлена новая позиция – сыры. Люди пробовали и спрашивали, где их можно купить: мы планируем, что поставки начнутся через месяц».



Фото: Вадим Рудаков

Что касается мясных изделий, то белорусы представили соответствующую специфике региона продукцию – сырокопченые и сыровяленые мясо, колбасы, имеющие большие сроки годности. Раскупили практически все – и мясо с плесенью, и эксклюзивную колбасу с клюквой, которую даже в Минске днем с огнем не сыщешь.



Фото: Вадим Рудаков

Первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь МАКАР охарактеризовал потенциал межрегионального торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Таджикистаном как достаточно высокий, но, добавив, что сейчас он использован, к сожалению, не в полной мере, заверил: «В ходе визита в Республику Таджикистан делегация Минской области планирует обсудить конкретные направления по развитию двустороннего сотрудничества. Со своей стороны, мы заинтересованы в экспортных поставках широкого ассортимента молочной продукции, мясных изделий из говядины, приготовленных с учетом мусульманских традиций Халяль. Также заинтересованы в импорте продукции плодоовощной переработки – чипсов, соков, овощей - из Таджикистана».

Игорь Макар отметил, что предприятия Минской области впервые принимают участие в столь значимом форуме: «Надеюсь, что это «первая ласточка», которая позволит нам в дальнейшем более широко войти на таджикский рынок. Встречные предложения таджикских партнеров о поставках своей продукции в Минскую область будут нами всесторонне рассмотрены. Кроме того, хочу сказать о важности создания совместных предприятий и коопераций в производственной сфере. Например, Минский молочный завод №1 является учредителем совместного предприятия по выпуску молочной продукции в Душанбе».

Белорусская делегация, кроме того, посетила несколько предприятий в динамично развивающейся свободной экономической зоне «Сугд», которая весьма привлекательна для местных и иностранных инвесторов, и представила презентацию о предприятиях Минской области, рассказал «АиФ» начальник отдела по рекламно-издательской деятельности, информации и связям с общественностью Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Виталий ЖУК. Кто знает, может, этот визит окажется знаковым и в скором времени совместное белорусско-таджикское предприятие заработает в Худжанде.



Фото: Вадим Рудаков

Важные результаты

По итогам ярмарки «Сугд-2019» было подписано 45 контрактов, меморандумов и соглашений. Анвар ЯЪКУБИ, заместитель председателя Согдийской области, назвал эти результаты очень хорошими. Миноблисполком также оценил участие в ярмарке для Минщины как результативное, пояснив: предприятия Минской области заключили 14 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. «Белорусская сторона готова работать по встречным поставкам из Таджикистана семян люцерны, суданской травы, проса, фруктов и сухофруктов. Наши зарубежные коллеги заинтересованы в семенном картофеле, саженцах ягодных растений и сахаре», - говорится на сайте Миноблисполкома. Кроме того, ряд компаний заинтересованы в приобретении белорусского сухого молока, мяса, имеющего сертификат Халяль. Белорусская сторона в свою очередь предложила проработать вопрос по организации встречных поставок из Таджикистана шоколадной массы для нужд молочных комбинатов Минской области, сухофруктов с целью снижения затрат на логистику и транспортировку.

ЦИФРЫ

По итогам 2018 г. экспорт Минской области в Республику Таджикистан составил 6,4 млн долларов США, импорт товаров – 0,06 млн долларов США. Основные товарные позиции экспорта: сахар и химически чистая сахароза в твердом состоянии; продукты переработки нефти; книгопечатная продукция. Также экспортировались мясо и пищевые субпродукты, сливочное масло и прочие молочные жиры, лекарственные средства, алюминиевые металлоконструкции, приборы контроля (расходомеры, манометры, тепломеры).

Основная позиция импорта – плоды сушеные, смеси орехов или сушеных плодов. Экспорт услуг в Республику Таджикистан составил 1,0 млн долларов США.

В ТЕМУ

Во время официального визита в Беларусь президента Таджикистана Эмомали Рахмона 28-30 июня, глава белорусского государства Александр Лукашенко на переговорах с таджикским коллегой подчеркнул: есть настроенность на системную и долговременную работу в экономической сфере. Однако, по его мнению, товарооборот под 40 млн долларов, который достигнут по итогам 2018 года, абсолютно не соответствует потенциалу белорусско-таджикского сотрудничества, передает пресс-служба президента Беларуси. «Надеемся, что тенденция падения объемов торговли носит временный характер. Присутствующие здесь члены делегаций обязаны ее исправить. Негоже при наших таких отношениях иметь еще и падение в товарообороте», - сказал Александр Лукашенко.

Президент привел несколько направлений, где, как он считает, Беларусь и Таджикистан должны углубить сотрудничество.

По его словам, схожесть взглядов на развитие реального сектора заложила основу для сотрудничества в области промышленной кооперации. Уже второй год в Гиссаре работает совместное сборочное производство тракторов МТЗ, при этом белорусская сторона готова к еще более активному партнерству, например, расширению номенклатуры выпускаемой техники, адаптированной под нужды аграрной отрасли Таджикистана, чему будет способствовать принятие решения об освобождении совместно выпускаемой продукции от уплаты налога на добавленную стоимость.

Дальнейшие перспективы он также видит в поставках белорусских грузовых автомобилей, дорожно-строительной и пассажирской техники, обновлении парка железнодорожных вагонов, соответствующих таджикским климатическим и эксплуатационным условиям. Александр Лукашенко уверен, что жители Душанбе смогли по достоинству оценить белорусские троллейбусы. Однако здесь стороны имеют небольшие разногласия: Таджикистан предлагает снизит стоимость техники, что для белорусского предприятия не очень выгодно. Президент считает, что этот вопрос можно урегулировать. «Это очень важно, это первые шаги. Пускай полторы сотни (троллейбусов. - Прим.), но это хороший объем. Надо договариваться и поставлять, коль есть спрос на нашу продукцию, особенно троллейбусы в Душанбе», - сказал он.