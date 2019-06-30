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Центр дневного пребывания молодых людей с множественными нарушениями "Теплый дом" открылся в Бобруйске

01.07.2019 14:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Центр дневного пребывания молодых людей с множественными нарушениями "Теплый дом" открылся в Бобруйске, сообщает bobrlife.by.

Центр появился в городе при поддержке Бобруйской первичной организации "Надежда" Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, УСЗ "ТЦСОН Первомайского района", а также благотворительного швейцарского фонда Lifeline.

Центр дневного пребывания молодых людей с множественными нарушениями "Теплый дом" открылся в Бобруйске

Как рассказали представители "Надежды", центр смогут посещать люди старше 18 лет с множественными ограничениями, инвалиды-колясочники, люди с умственными нарушениями.

Основная миссия "Надежды" – создание детям и молодым людям с инвалидностью равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества. "Теплый дом" поможет каждому человеку с особенностями раскрыть потенциал, научиться новому", - пишет издание.

 
 
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Центр дневного пребывания молодых людей с множественными нарушениями "Теплый дом" открылся в Бобруйске, сообщает bobrlife.by. Центр появился в городе при поддержке...
 
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