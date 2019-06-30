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Зеленский требует наказать главу МИД Украины

01.07.2019 14:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский направил премьеру Владимиру Гройсману письмо с призывом привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал главу государства о ноте министерства иностранных дел РФ от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны, пояснил Богдан.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме главы государства.

Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о МИД, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты министерства иностранных дел Российской Федерации по 24 моряков.

Он также сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, президент повторно направил в парламент представление об увольнении министра иностранных дел.

"Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по смене кадров и назначению тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - подытожил Богдан.

Как сообщалось, Климкин 17 мая заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака.

11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№10382) о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. Кроме того, в Верховную Раду поступил повторно инициированный Зеленским проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД Украины.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский направил премьеру Владимиру Гройсману письмо с призывом привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных...
 
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