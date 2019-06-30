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21 бригада скорой помощи будет дежурить на центральных мероприятиях Дня Независимости в Минске

01.07.2019 14:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Во всех местах, где будут проводиться массовые мероприятия, будут дежурить медицинские работники - бригады, укомплектованные всем необходимым, сообщил начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси Олег Панчук

"По вечерним мероприятиям: по параду, театрализованному фрагменту "Беларусь Гераічная" с акцией "Споем гимн вместе" – всего в этом центральном месте разверстываем 21 бригаду скорой помощи. По секторам усилим эти бригады дополнительно двумя автомобилями с дополнительным расходным материалом, плюс, запас носилочного фонда", - сказал Панчук на пресс-конференции в Минске.

Он также рассказал, что  эвакуацию больных и пострадавших планируется проводить в обе стороны проспекта Победителей.

Кроме того будет организовано сопровождение ветеранов  к месту проведения парада и других праздничных мероприятий.

"По три врачебных бригады будет с каждой стороны трибуны в готовности оказания медицинской помощи", - сказал Панчук.

По его словам, также для оказания медицинской помощи в качестве волонтеров будет привлечено 40 слушателей от военно-медицинского факультета Белорусского государственного медицинского университета.

"Мы стараемся компенсировать те бригады, которые будут выставляться для оказания медпомощи, чтобы не страдала в целом система оказания скорой медпомощи, дополнительно перебрасываем оказание неотложной помощи на территориальные поликлиники", - рассказал Панчук. Он отметил, что все столичные медучреждения готовы к оказанию помощи в ходе празднования Дня Независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Во всех местах, где будут проводиться массовые мероприятия, будут дежурить медицинские работники - бригады, укомплектованные всем необходимым, сообщил начальник...
 
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