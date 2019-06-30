ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во время Евроигр в Минске регистрировалось в 2 раза меньше преступлений

01.07.2019 14:09 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Во время проведения II Европейских игр в Минске регистрировалось в 2 раза меньше преступлений, сообщил заместитель начальника главного управления охраны общественного порядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян.

"Во время проведения II Европейских игр на территории города Минска в целом ежесуточно регистрировалось практически в два раза преступлений меньше, чем в среднем по статистике", - сказал Курьян на пресс-конференции в понедельник в Минске.

По его информации, в местах проведения спортивных соревнований и иных официальных мероприятий чрезвычайных происшествий не зафиксировано. "Были единичные случаи обращения в органы внутренних дел по фактам пропажи мобильных телефонов, документов и других вещей. С нашей стороны предпринимались незамедлительные меры по обнаружению их возвращению законным владельцам", - отметил представитель МВД.

"В целом безопасность во время Игр была обеспечена в соответствии как с национальным законодательством, так и с требованиями ЕОК", - резюмировал Курьян.

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время проведения II Европейских игр в Минске регистрировалось в 2 раза меньше преступлений, сообщил заместитель начальника главного управления охраны...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 1 июля ограничат движение на время репетиции парада: графика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика