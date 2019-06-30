Во время Евроигр в Минске регистрировалось в 2 раза меньше преступлений

Источник материала: Интерфакс

Во время проведения II Европейских игр в Минске регистрировалось в 2 раза меньше преступлений, сообщил заместитель начальника главного управления охраны общественного порядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян.

"Во время проведения II Европейских игр на территории города Минска в целом ежесуточно регистрировалось практически в два раза преступлений меньше, чем в среднем по статистике", - сказал Курьян на пресс-конференции в понедельник в Минске.

По его информации, в местах проведения спортивных соревнований и иных официальных мероприятий чрезвычайных происшествий не зафиксировано. "Были единичные случаи обращения в органы внутренних дел по фактам пропажи мобильных телефонов, документов и других вещей. С нашей стороны предпринимались незамедлительные меры по обнаружению их возвращению законным владельцам", - отметил представитель МВД.

"В целом безопасность во время Игр была обеспечена в соответствии как с национальным законодательством, так и с требованиями ЕОК", - резюмировал Курьян.

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня.