«Кожаный мяч» среди девочек

Источник материала: Новости Дзержинска

Областные соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба в 2019 году проходили на городском стадионе г.Дзержинска 27 и 28 июня.

Шесть команд боролись за выход в финал, где будут представлять Минщину на республиканских соревнованиях в сентябре.

Места распределились следующим образом:

1 место – Молодечненский район.

2 место – г.Жодино.

3 место – Несвижский район.

4 место – Дзержинский район.

5 место – Слуцкий район.

6 место – Стародорожский район.

Лучший вратарь – Дощечкина Ульяна из нашей команды «Феникс».

Лучший защитник – Качановская Ангелина (г.Жодино).

Лучший полузащитник – Кулешова Полина (Стародорожский район).

Лучший нападающий – Соловьева Ксения (Слуцкий район).

Лучший бомбардир – Ракецкая Дарья (Молодечненский район).



