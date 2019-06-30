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«Кожаный мяч» среди девочек

01.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Областные соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба в 2019 году проходили на городском стадионе г.Дзержинска 27 и 28 июня.

Шесть команд боролись за выход в финал, где будут представлять Минщину на республиканских соревнованиях в сентябре.

Места распределились следующим образом:

1 место – Молодечненский район.

2 место – г.Жодино.

3 место – Несвижский район.

4 место – Дзержинский район.

5 место – Слуцкий район.

6 место – Стародорожский район.

Лучший вратарь – Дощечкина Ульяна из нашей команды «Феникс».

Лучший защитник – Качановская Ангелина (г.Жодино).

Лучший полузащитник – Кулешова Полина (Стародорожский район).

Лучший нападающий – Соловьева Ксения (Слуцкий район).

Лучший бомбардир – Ракецкая Дарья (Молодечненский район).


 
 
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Областные соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба в 2019 году проходили на...
 
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