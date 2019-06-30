«Кожаный мяч» среди девочек

Областные соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба в 2019 году проходили на городском стадионе г.Дзержинска 27 и 28 июня.
Шесть команд боролись за выход в финал, где будут представлять Минщину на республиканских соревнованиях в сентябре.
Места распределились следующим образом:
1 место – Молодечненский район.
2 место – г.Жодино.
3 место – Несвижский район.
4 место – Дзержинский район.
5 место – Слуцкий район.
6 место – Стародорожский район.
Лучший вратарь – Дощечкина Ульяна из нашей команды «Феникс».
Лучший защитник – Качановская Ангелина (г.Жодино).
Лучший полузащитник – Кулешова Полина (Стародорожский район).
Лучший нападающий – Соловьева Ксения (Слуцкий район).
Лучший бомбардир – Ракецкая Дарья (Молодечненский район).