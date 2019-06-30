ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кислоты по-белорусски и маска с эффектом моментального лифтинга. 10 интересных бьюти-новинок июня

01.07.2019 15:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY всегда готова рассказать про интересные запуски, которые можно добавить в свою косметичку.

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

В нашем обзоре — лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

У бренда Bourjois вышли новые помады в стике — Velvet The Pencil Matte Lipstick. Производитель обещает идеальный матовый финиш, комфортное нанесение и отменную стойкость. С последним мы, пожалуй, не согласимся: действительно стойкими могут быть лишь жидкие матовые помады. Но этот продукт попробовать все же стоит: средства для макияжа губ Bourjois нередко удаются на славу.


Если по каким-то причинам оттенки помад Bourjois (их там, к слову, 16) вам не приглянулись, присмотритесь к новинке от Maybelline: в этом месяце у компании вышел аналогичный продукт — Superstay Ink Crayon. Эта помада-стик — продолжение линейки суперстойких помад Superstay. Но, как и Bourjois, на губах вряд ли будет слишком долговечной: не та формула. Однако оттенки очень красивые: есть и глубокие винные, и трендовые лиловые. Всего их в линейке 11.


Также у Maybelline вышла стойкая помада для бровей Tattoo brow. Похоже, компания услышала мольбы девушек, которые использовали в качестве помадки кремовые тени Color Tattoo в оттенке Taupe, и наконец выпустила самостоятельный продукт. В линейке 4 оттенка — есть и для блондинок, и для жгучих брюнеток. В комплекте идет также удобная скошенная кисть со щеточкой.


Линейка Backstage от Dior (та самая, которая позиционируется как luxury для визажистов) пополнилась праймером Face&Body. Продукт призван увлажнять кожу, делать ее гладкой и бархатистой, а также продлевать стойкость макияжа. Стоит ли покупать этот праймер? Учитывая качество предыдущих продуктов из этой коллекции (хорошо, но не вау) — нет.


В июне на прилавках магазинов появилась новая тональная основа от Eveline — Matt my day. Компания утверждает: этот тон одновременно и увлажняет, и матирует кожу. А еще, по информации с официального сайта, обладает регулируемой степенью покрытия и SPF10. Кажется, это как раз то, что нужно на лето.


Новый тональный крем вышел и у белорусской марки LiLo. Их жидкая пудра Cosmic обещает нам естественный финиш и высокую стойкость. Такой продукт отлично подойдет тем, кто не любит многослойности в макияже, но вряд ли будет оценен обладательницами жирной и проблемной кожи.


Наконец-то стала доступна летняя лимитированная коллекция от Lancome. В частности — невероятной красоты Le french glow bronzer, представленный в двух оттенках. Купить хочется сразу же, но будем честны: если бронзер у вас уже есть, второй (а уж тем более в таком внушительном объеме — 14 грамм) вам вряд ли пригодится.


Но если коллекцию бронзеров пополнить все же хочется, присмотритесь к линейке California beamin' от NYX. Качество продукта на высоте: он действительно ничем не уступает люксовым аналогам. Однако есть нюанс: эта новинка даже в самом светлом оттенке подойдет скорее для загорелых барышень.


У Вiтэкс вышла новая линейка средств с АНА-кислотами. Не очень-то вовремя: летом кислоты, пусть и в невысокой концентрации, лучше отодвинуть на задний план. Так что записать эти продукты в wish-лист лучше на осень. Или же, если вы не склонны к гиперпигментации, попробовать тоник сейчас — но только в комбинации с SPF.


Отличная новость: в Беларусь пришел бренд Lierac. Это французская космецевтика, которая уже успела зарекомендовать себя на бьюти-рынке. Из появившихся на местных прилавках средств мы рекомендуем обратить внимание на флэш-маску Lift integral: гелевый продукт, который всего за 5 минут способен подтянуть кожу и улучшить ее внешний вид.


 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашем обзоре - лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обложка для автодокументов мужская кожаная вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика