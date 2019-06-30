Кислоты по-белорусски и маска с эффектом моментального лифтинга. 10 интересных бьюти-новинок июня

Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY всегда готова рассказать про интересные запуски, которые можно добавить в свою косметичку.

В нашем обзоре — лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

У бренда Bourjois вышли новые помады в стике — Velvet The Pencil Matte Lipstick. Производитель обещает идеальный матовый финиш, комфортное нанесение и отменную стойкость. С последним мы, пожалуй, не согласимся: действительно стойкими могут быть лишь жидкие матовые помады. Но этот продукт попробовать все же стоит: средства для макияжа губ Bourjois нередко удаются на славу.





Если по каким-то причинам оттенки помад Bourjois (их там, к слову, 16) вам не приглянулись, присмотритесь к новинке от Maybelline: в этом месяце у компании вышел аналогичный продукт — Superstay Ink Crayon. Эта помада-стик — продолжение линейки суперстойких помад Superstay. Но, как и Bourjois, на губах вряд ли будет слишком долговечной: не та формула. Однако оттенки очень красивые: есть и глубокие винные, и трендовые лиловые. Всего их в линейке 11.





Также у Maybelline вышла стойкая помада для бровей Tattoo brow. Похоже, компания услышала мольбы девушек, которые использовали в качестве помадки кремовые тени Color Tattoo в оттенке Taupe, и наконец выпустила самостоятельный продукт. В линейке 4 оттенка — есть и для блондинок, и для жгучих брюнеток. В комплекте идет также удобная скошенная кисть со щеточкой.





Линейка Backstage от Dior (та самая, которая позиционируется как luxury для визажистов) пополнилась праймером Face&Body. Продукт призван увлажнять кожу, делать ее гладкой и бархатистой, а также продлевать стойкость макияжа. Стоит ли покупать этот праймер? Учитывая качество предыдущих продуктов из этой коллекции (хорошо, но не вау) — нет.





В июне на прилавках магазинов появилась новая тональная основа от Eveline — Matt my day. Компания утверждает: этот тон одновременно и увлажняет, и матирует кожу. А еще, по информации с официального сайта, обладает регулируемой степенью покрытия и SPF10. Кажется, это как раз то, что нужно на лето.





Новый тональный крем вышел и у белорусской марки LiLo. Их жидкая пудра Cosmic обещает нам естественный финиш и высокую стойкость. Такой продукт отлично подойдет тем, кто не любит многослойности в макияже, но вряд ли будет оценен обладательницами жирной и проблемной кожи.





Наконец-то стала доступна летняя лимитированная коллекция от Lancome. В частности — невероятной красоты Le french glow bronzer, представленный в двух оттенках. Купить хочется сразу же, но будем честны: если бронзер у вас уже есть, второй (а уж тем более в таком внушительном объеме — 14 грамм) вам вряд ли пригодится.





Но если коллекцию бронзеров пополнить все же хочется, присмотритесь к линейке California beamin' от NYX. Качество продукта на высоте: он действительно ничем не уступает люксовым аналогам. Однако есть нюанс: эта новинка даже в самом светлом оттенке подойдет скорее для загорелых барышень.





У Вiтэкс вышла новая линейка средств с АНА-кислотами. Не очень-то вовремя: летом кислоты, пусть и в невысокой концентрации, лучше отодвинуть на задний план. Так что записать эти продукты в wish-лист лучше на осень. Или же, если вы не склонны к гиперпигментации, попробовать тоник сейчас — но только в комбинации с SPF.





Отличная новость: в Беларусь пришел бренд Lierac. Это французская космецевтика, которая уже успела зарекомендовать себя на бьюти-рынке. Из появившихся на местных прилавках средств мы рекомендуем обратить внимание на флэш-маску Lift integral: гелевый продукт, который всего за 5 минут способен подтянуть кожу и улучшить ее внешний вид.



