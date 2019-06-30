МИТИНГ ПАМЯТИ ПРОШЕЛ В СТРИЕВО

Вдали от больших дорог, в глубине дремучего леса, находится партизанское урочище Стриево, где в годы Великой Отечественной войны размещался Минский подпольный межрайонный комитет Компартии Беларуси и главный штаб партизанской бригады «Разгром».





Действовала бригада на территории Смолевичского, Червенского и Борисовского районов. В ее состав входили шесть отрядов: «Искра», «Знамя», «Мститель», «Разгром», имени Суворова, «Родина». Возглавляли бригаду сначала Павел Тимофеевич Клевакин, потом – Николай Харлампьевич Балан. Более 1700 человек сражались с гитлеровцами в составе бригады.





Сегодня, когда прошло уже 75 лет после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, из бывших участников партизанского движения в составе «Разгрома» практически почти никого уже не осталось в живых. Но жива благодарная память потомков о тех, кто поверг завоевателей, освободил не только нашу страну, но и многие другие народы от фашизма. Не остается забытым и ратный подвиг разгромовцев. Каждое лето, накануне очередной годовщины освобождения Беларуси, собираются в Стриево жители ближайших деревень, гости из района, городов Жодино и Минска, ветераны, бывшие участники партизанского движения, подпольщики, их дети, внуки и правнуки, чтобы почтить память тех, кто сражался за сегодняшний мирный день.





В минувшую субботу также, по сложившейся многолетней традиции, в Стриево опять было многолюдно. На митинг, посвященный знаменательной дате – 75-летию освобождения нашей республики— также приехали представители Смолевичского и соседних районов и Минска, чтобы почтить память наших защитников и освободителей. Делегацию Смолевичского района возглавил заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов. От имени жодинской делегации на митинге выступила председатель городской ветеранской организации Татьяна Петровна Навроцкая. Цветы и венки были возложены к памятникам в честь бригады «Разгром» и на партизанском кладбище. Прозвучали залпы салюта. Гостей приветствовали представители творческих коллективов, среди которых и народный ансамбль «Плиса».









Память жива: мы помним народный подвиг и гордимся своими освободителями.

Корр. «КС».

НА ФОТО Моменты торжеств в Стриево. Выступает Татьяна Навроцкая.

ФОТО Александра ВОЛОДЬКО.